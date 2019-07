136.231 estudiantes en todos los ciclos Domingo, 7 julio 2019, 02:11

En el curso 2018-2019, Asturias tuvo matriculados 136.231 alumnos en todos los ciclos no universitarios: Infantil (primer y segundo ciclo), Primaria, Secundaria, Educación Especial, Bachillerato (presencial y a distancia) y todas las modalidades de Formación Profesional. Aunque en el conjunto de España, en total, se consigue aún ganar algunos alumnos pese a los descensos en Infantil y Primaria, Asturias no lo logra. Ha perdido estudiantes, porque en el curso 2017-2018, según los mismos informes del Ministerio de Educación, tuvo 136.723. En Infantil se han perdido casi 800 alumnos, en Primaria 49, en ESO aún se ganan casi 600, cifra «influida por la subida del número de nacimientos de principio de siglo», admite el Ministerio de Educación. en Bachillerato hay 135 menos matriculado, la FP Básica gana 53, y también aumentan estudiantes los grados formativos de FP tanto de grado medio como de grado superior. Pese a esos aumentos, los descensos en Infantil y el pequeño de Primaria no logran compensar y el saldo final es negativo.