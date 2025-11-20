El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
Vanesa Fernández, nueva directora general de Igualdad, en su despacho en Oviedo. Mario Rojas

25N en Asturias

Directora General de Igualdad del Principado
Vanesa Fernández: «Las mujeres siguen pagando con la vida la desigualdad de la sociedad»

«Sobre el asesinato de Susana Sierra, lo que nos consta es que la investigación policial deja claro que había una relación sentimental con su asesino»

Chelo Tuya

Oviedo

Jueves, 20 de noviembre 2025, 06:28

Comenta

Nació en el año en el que España volvió a legalizar el divorcio, aprobado en la II República y penado durante el franquismo. Ese año, ... también, las españolas ganaron algunos derechos perdidos con la dictadura, como la igualdad de derechos con su marido (para las que estaban casadas) y la despenalización del adulterio. Porque hace 44, en España ser infiel al marido podía llevar a la cárcel a la mujer. Psicóloga de profesión, experta en violencia contra la mujer y en bienestar emocional, Vanesa Fernández (Nava, 1981) estrena cargo, directora general de Igualdad, en un año negro en Asturias, con tres feminicidios.

