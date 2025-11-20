Nació en el año en el que España volvió a legalizar el divorcio, aprobado en la II República y penado durante el franquismo. Ese año, ... también, las españolas ganaron algunos derechos perdidos con la dictadura, como la igualdad de derechos con su marido (para las que estaban casadas) y la despenalización del adulterio. Porque hace 44, en España ser infiel al marido podía llevar a la cárcel a la mujer. Psicóloga de profesión, experta en violencia contra la mujer y en bienestar emocional, Vanesa Fernández (Nava, 1981) estrena cargo, directora general de Igualdad, en un año negro en Asturias, con tres feminicidios.

–Se pone al frente de Igualdad en un año con tres feminicidios en Asturias. ¿Intimida?

–Un año tan duro como este, al final lo que te hace ver y pensar es que las mujeres siguen pagando con su vida las desigualdades estructurales que tenemos en la en la sociedad. Llego aquí agradecida con la vicepresidenta, Gimena Llamedo, por haberme dado la oportunidad de confiar en mí y de ver qué granito de arena puedo aportar en la igualdad en Asturias. Lo afronto con responsabilidad y ganas. Con la idea de seguir mejorando todo lo que tiene que ver con la detección y la prevención, que me parece fundamental, así como con la coordinación institucional en todo lo que tiene que ver con la atención a las víctimas.

-¿Miedo?

-No. Un poco de vértigo, sí. Pero por eso, por la responsabilidad que implica.

-Sorprendió la vuelta al Senado de su antecesora, María Jesús Álvarez. ¿Cómo ha sido el traspaso de poderes?

-Fue fue un traspaso sencillo porque María Jesús y yo ya nos conocemos desde hace muchísimos años. Yo estaba de Secretaria de Igualdad en la Federación Socialista Asturiana (FSA) y siempre tuvimos mucho contacto. Cuando surgió este traspaso hablamos mucho, me reuní con ella y seguimos, por supuesto, en contacto... Yo la llamo cada vez que necesito preguntarle cualquier cosa.

-El talante de María Jesús ¿ha facilitado las cosas?

-Su talante ha sido importante para hacer un traspaso tranquilo. Pero habrá continuidad, que es muy importante en Igualdad. Todo lo que hacemos debe repercutir en la mejora de la calidad de los servicios y de todo lo que prestamos a las mujeres víctimas de violencia.

-Tres asesinatos en Asturias en lo que va de año ¿Qué estamos haciendo o qué estamos dejando de hacer?

-El problema que tenemos es que vivimos en una sociedad patriarcal y eso no se cambia de un día para otro. Las cifras de la violencia, muy a nuestro pesar, tampoco las podemos cambiar de un día para otro. Tiene que haber un cambio estructural en la en la sociedad y tenemos que hacer políticas que se mantengan en el tiempo y eso es precisamente lo en lo que estamos enfocados en el en el Principado. Tenemos que seguir mejorando todo lo que tiene que ver con la prevención, con la detección, tenemos que seguir reforzando recursos y tenemos que lograr que las mujeres conozcan todos los recursos que ponemos a su alcance y sepan que estamos ahí para para todo lo que necesite.

-Asturias siempre ha sido pionera. ¿Lo sigue siendo?

-Sí, precisamente por el compromiso que tiene desde hace años el Gobierno del Principado con las políticas de igualdad. Lo importante es mantenerlas en el tiempo. Si no lo hacemos, si no las reforzamos, ese cambio estructural que queremos no no se va a dar.

-Antes habló de coordinación institucional. El TSJA aún no ha derivado el caso del asesinato de la gijonesa Susana Sierra al juzgado especializado. ¿Hay conversaciones con la justicia?

-Siempre hay conversaciones y por lo que apostamos desde la Dirección General de Igualdad es porque siga habiendo concienciación y feminismo en todas las las instituciones. Los datos que nos constan sobre el asesinato de Susana es que las investigaciones policiales dejan claro que había una relación sentimental. Para nosotros, en los casos donde hay evidencias de que hay violencia de género es fundamental que se vaya a los recursos especializados que son los que pueden dar la mejor atención.

«La comarcalización de los juzgados fue aprobada por jueces y fiscales»

-Los juzgados especializados están preocupados por la comarcalización y por la ampliación de competencias, al tener que absorber los casos de violencia sexual y de trata.

-La comarcalización fue una decisión del Ministerio de Justicia y fue apoyada por los jueces y los fiscales. Nosotros lo vemos positivo en el sentido de que vamos a mejorar todo lo que tiene que ver con la especialización, que al final es lo que necesitan las víctimas, recursos especializados y que den una atención concreta y buena. Lo que es necesario es dar los mejores recursos, pero también que las víctimas tengan las mejores garantías.

«La juventud está recibiendo continuamente mensajes misóginos y negacionistas»

-Jóvenes negacionistas. Jóvenes repitiendo roles del pasado. ¿Qué ocurre?

-Estamos en una sociedad donde hubo muchos los avances, pero sin duda está habiendo muchos retrocesos. La juventud está continuamente recibiendo mensajes contradictorios y también mensajes misóginos y negacionistas que nos sorprenden. Creo que lo que tenemos que hacer es estar donde están los jóvenes, estar nosotros con nuestros mensajes de igualdad en las redes sociales, en educación, estar en sus espacios de ocio y que les lleguen también nuestros mensajes para que ellos puedan ser críticos y puedan opinar y y reflexionar. En este sentido, una de las cosas importantísimas que estamos trabajando desde el Gobierno del Principado es Coeducastur. Es un programa pionero muy completo y que lleva los mensajes de igualdad y perspectiva de género a todos los niveles educativos, que es lo que tenemos que reforzar. La educación es fundamental para cambiar las cosas.

-¿Se han planteado entrar en las redes sociales con mensajes de igualdad?

-Creo que es fundamental que que estemos ahí. Si es verdad que no tengo muy claro cómo hacerlo, más que nada porque, soy sincera, a mí no me gustan las redes sociales.

-Pues los negacionistas lo tienen clarísimo.

-Sí, sí, es verdad. Tenemos que reforzar nuestra presencia en todo lo que tiene que ver con las redes sociales, y se tiene que avanzar mucho también todo lo que tiene que ver con la inteligencia artificial. Estamos en una sociedad patriarcal, así que es difícil que no tenga sesgo de género. Por eso tenemos que estar ahí las feministas, para ir cambiando las cosas.

-El Principado pone el foco este 25N en las mujeres mayores. ¿Son las víctimas más invisibilizadas?

-Puede que sea la la violencia de género más más silenciada, precisamente porque las las mujeres mayores también vienen de de otra época, en la que había una mayor normalización de la violencia, de asumir como normal cosas dentro de la relación que no lo son y puede ser que también nos cueste más llegar a ellas que a la gente joven. Porque, como hablamos, los jóvenes reciben mucha más información. Tenemos que llegar a las mujeres mayores, que sepan y conozcan todos los recursos que tienen a su disposición y que estamos ahí para todo lo que necesiten.

-Las abogadas de los Centros Asesores de la Mujer (CAM) más rurales cuentan los problemas de acceso de las mujeres de zonas peor comunicadas. Que, al final, dependen de que su propio maltratador las lleve en coche a presentar la denuncia.

-Precisamente el valor de los CAM es que estamos en toda Asturias, con ellos llevamos los recursos a toda Asturias y hacemos que las profesionales especializadas les puedan explicar a las mujeres todo lo que necesiten.

-Cien menores asturianos en riesgo de violencia vicaria. Las madres se quejan de que no son creídas.

-Todo lo que tiene que ver con el anteproyecto de ley de violencia vicaria es un paso muy importante, porque lo primero que hay que hacer para atajar una violencia es reconocerla, ponerle nombre. A partir de ahí ya puedes crear recursos, hacer formación específica... Hemos conseguido que se visibilizara, un paso fundamental. Va a servir para que todos los actores judiciales y sociales entiendan qué es esta realidad y entiendan también por qué están pasando estas mujeres y esos menores.

-Insisto en que ellas no se sienten creídas. Por eso le preguntaba por la coordinación con otras instituciones.

-Lo que tenemos que seguir haciendo es dar formación, que todos los agentes tengan una formación especializada para evitar precisamente esos sesgos y esos estereotipos, porque cuando se juzga desde estereotipos se revictimiza. Cuando se juzga teniendo en cuenta los derechos, por el contrario, lo que hacemos es proteger. Una formación que tiene que ser obligatoria. Partimos de la base de que a todas las mujeres se nos critica más, se nos exige más, se pone más el foco en todo lo que hacemos o dejamos de hacer, en lo que decimos, en nuestro comportamiento, en nuestra forma de vestir... Son estereotipos que tenemos que empezar a a romper.

-De hecho, a las tres víctimas asturianas se les han puesto 'peros'. Que si era joven, que si era mayor, que si su salud mental... ¿Cuándo se va a poner el foco en el agresor y no en la agredida?

-Esperemos que lo dejemos de hacer lo antes posible. Pero, para ello, lo que se necesita son políticas que hagan cambios estructurales y que vayan rompiendo, de una vez, todos estos estos estereotipos. Que esa formación y esa especialidad consiga que nos centremos en lo que de verdad importa: darle los mejores recursos a las víctimas.

«Las políticas de igualdad salvan vidas»

-¿Qué se puede hacer con el discurso de la ultraderecha?

-Para ese tipo de discursos no hay mayor desprecio que no hacer aprecio. Ante quien niega la violencia de género y es misógino nuestra respuesta debe ser poner en valor los hechos los derechos y y y y proteger a las víctimas. Las políticas de igualdad salvan vidas y vamos a seguir con ellas pese a los discursos negacionistas. Nosotros tenemos que tener nuestro rumbo, porque lo importante es que no haya víctimas. Y negar la violencia de género sí te hace cómplice.

-Los expertos dicen que la independencia económica puede ser clave para seguir viva.

-Para salir de la violencia de género una una de las cosas fundamentales es tener de independencia económica. Desde el Principado estamos poniendo en marcha varias varias cosas. Por un lado tenemos la mesa de concertación social, donde se trabajan con los con los sindicatos y la Federación de Asociaciones de Empresarios (Fade) FADE, para hablar sobre todo lo que tiene que ver con la igualdad en las empresas, la corresponsabilidad y la conciliación. Luego tenemos Coeducastur, para educar en esa independencia, así como en la relación basada en el respeto. La violencia económica es una herramienta más del patriarcado para ejercer el control sobre las mujeres.

-¿Habrá novedades el próximo año?

-Vamos a seguir reforzando, pero, de momento, no puedo adelantar nada, porque está pendiente de los presupuestos.

-Dieron la campanada con la campaña de Puteros Academy. ¿Ya hay algún resultado?

-Es pronto. La campaña comenzaba con la publicidad, que fue muy rompedora, y ahora se está trabajando en los centros educativos. Es una campaña que, como hablábamos antes, no pone el foco en la mujer, sino en la industria de la explotación y en los puteros. Porque sin ellos, no habría mujeres explotadas.