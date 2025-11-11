El movimiento feminista de Asturias lleva a Avilés la manifestación del 25N bajo el eslogan 'El machismo cuesta la vida' El Principado celebrará el acto institucional en Grado. La Delegación del Gobierno concede la Menina 2025, galardón para quien trabaja contra la violencia machista, al Máster de Género y Diversidad de la Universidad de Oviedo

Chelo Tuya Gijón Martes, 11 de noviembre 2025, 14:00

El próximo 25 de noviembre, el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia sobre la Mujer, el movimiento feminista volverá a salir a la calle para exigir en el fin de la violencia machista. Lo hará, como ya lo hizo en 2022, en Avilés, con salida a las 19 horas de la plaza Vaticano y final en la plaza de España, ante el Ayuntamiento. El eslogan de la protesta es este año 'El machismo nos cuesta la vida', frase que se sustenta sobre las cifras: son 36 las mujeres que han sido asesinadas en lo que va de año en España. La última, Eugenia G. C., de 49 años, cosida a puñadas por su pareja, Abel Martínez, de 62, en Zaragoza. Un crimen contra el que el Gobierno de Aragón ya ha anunciado que se presentará como acusación popular.

Como lo hace siempre en Asturias la Asociación Abogadas para la Igualdad. Este año por partida triple. Porque el Principado suma tres feminicidios a lo largo de 2025. El primero del año en todo el país tuvo lugar en Sama, el 31 de enero, cuando Francisco F., su pareja, persiguió a Karilenia Ch. hasta la calle donde la mató a cuchilladas. La misma suerte corrió Susana Sierra, cuyo cadáver fue encontrado, el pasado 24 de junio, en un cubo de basura en la casa del hombre con el que compartía vida, Jesús 'El Vasco', en Gijón. No se pudo defender Lola F. A sus 86 años, una enfermedad la había convertido en persona totalmente dependiente. Su parido, Eustaquio, la mató a puñaladas y martillazos el pasado 2 de julio.

Los nombres de las tres resonarán en Avilés, donde las feministas volverán a demostrar que «seguimos unidas para erradicar toda violencia contra las mujeres, toda violencia machista que pone en riesgo nuestras vidas. Saldremos a las calles de forma unitaria gritando bien fuerte y bien claro que ¡El machismo nos cuesta la vida!» aseguran en un comunicado.

Porque no solo la violencia física lastra el desarrollo vital de las mujeres, «sabemos que las violencias machistas son estructurales y sistemáticas, que limitan nuestra libertad y nos atraviesan en todos los ámbitos de la vida. Nos reafirmamos en nuestra lucha incansable hasta que ser mujer trabajadora, migrante, mayor, joven, rural, con diversidad funcional o lo que queramos ser y sentir, no nos cueste la vida».

Menina 2025

Dos días después, el 27, la delegada del Gobierno en Asturias, Adriana Lastra, entregará la Menina 2025 que las delegaciones de todo el país conceden cada noviembre a las personas o instituciones que hayan destacado por su lucha contra la violencia machista y en defensa de la igualdad real entre hombres y mujeres.

En esta ocasión, el galardón recae en Máster de Género y Diversidad de la Universidad de Oviedo, personalizado en las profesoras Isabel Carrera, Socorro Suárez Lafuente, Rosa Cid y la fallecida Amparo Pedregal.

Además de la Menina, Delegación del Gobierno concede menciones honoríficas. Este año para destacar la labor del exjefe de la Policía Local de Mieres, Rafael Carramal; al inspector de la Policía Nacional José Luis; al sargento de la Guardia Civil Miguel Ángel Maldonado, y al funcionario de Instituciones Penitenciarias José Ernesto Pastur.