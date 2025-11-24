El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
Una víctima de violencia machista habla por teléfono. E. C.
25N en Asturias

«Mi ex se lleva a mi hijo cada fin de semana a casa del asesino de mi hermana»

La hermana de una mujer víctima de violencia machista pide para su hijo «la misma orden de protección que tienen mis sobrinos»

Chelo Tuya

Gijón

Lunes, 24 de noviembre 2025, 10:17

Intenta que su nombre no salga a la luz, pese a que será difícil que el anonimato que le ofrece EL COMERCIO para contar su ... historia evite que se sepa quién es ella. Quiere contar su historia porque está «agotada» de vivir en un sistema que, dice, «no protege a las familias de las víctimas». Y así lo cree porque, ahora, años después de que su hermana fuera asesinada, de que se convirtiera con su muerte en una de las víctimas de la violencia machista en Asturias, tiene que ver cómo su hijo, muy pequeño aún, se pasa los fines de semana alternos y el turno de vacaciones correspondiente a su padre con la familia del asesino de su hermana. De la tía del pequeño.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Dolor e impotencia en el adiós al minero cangués Óscar Díaz, «una persona única que amaba vivir»
  2. 2 Tragedia minera en Cangas del Narcea: Óscar, un enamorado de la montaña y de los animales
  3. 3 Bajo una nueva identidad y profesión: localizan en Cuba a Martiño, el profesor gallego condenado por violar y pegar a una menor «con sadismo»
  4. 4 Huesca 2-0 Sporting de Gijón | Al Sporting se le terminan las excusas
  5. 5 Tragedia en una mina de Cangas del Narcea: Anilso, un caboverdiano al que la mina ya le arrebató un hermano
  6. 6 La Policía interroga al especialista que anestesió a la niña fallecida en Alzira
  7. 7

    Celina, la niña a la que un sanguinario le arrebató su vida
  8. 8 Una roca fatal y un sostenimiento «sobredimensionado»: claves del accidente en la mina de Cangas
  9. 9 Dos nuevos asaltos a casas de Cabueñes ponen en alerta a los vecinos de la zona rural de Gijón
  10. 10 Laciana despide de luto y negro a su último minero muerto

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio «Mi ex se lleva a mi hijo cada fin de semana a casa del asesino de mi hermana»

«Mi ex se lleva a mi hijo cada fin de semana a casa del asesino de mi hermana»