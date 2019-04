Casi 4.000 cuidadoras de personas dependientes podrán volver a cotizar El Imserso reactivará la cuota del asistente no profesional, suspendida desde 2012. Da a las beneficiarias 90 días de plazo para solicitarla CH. TUYA GIJÓN. Miércoles, 3 abril 2019, 03:43

En los próximos días, casi 4.000 personas, en su inmensa mayoría mujeres, dedicadas a la asistencia no profesional de una persona dependiente pasarán por las oficinas de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social. O deberán hacerlo si quieren que el Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso) vuelva a asumir, como lo hacía hasta 2012, su cotización en la Seguridad Social. Desde el pasado 1 de abril entró en vigor la anulación del recorte aplicado por el Ejecutivo de Mariano Rajoy a la Ley de la Dependencia y todas las personas que ejerzan de cuidador familiar de una persona con dependencia cotizarán en la Seguridad Social. Un pago que asumirá el Estado.

En Asturias, se calcula que serán casi 4.000 las personas que volverán a beneficiarse de esa medida. A 28 de febrero (última cifra oficial) eran 8.426 los asturianos que recibían una nómina por cuidar de un familiar con dependencia. De ellos, el Imserso prevé que entre 3.500 y 3.700 personas, aunque aún podrían ser más, volverán a cotizar en la Seguridad Social a cargo de las cuentas del Gobierno central. El resto de las cuidadoras o bien tienen otro empleo, porque el ya cotizan, o tienen más de 65 años o reciben algún tipo de pensión. En estos momentos, en Asturias solo 204 personas están acogidas al convenio especial de cuidadoras no profesionales de personas con dependencia.

Ayuda 'low-cost'

El alta en la Seguridad Social no se hará, no obstante, de forma automática. Los cuidadores no profesionales tienen 90 días de plazo, a contar desde el pasado lunes, para solicitar ese pago. Deben cubrir un formulario y acudir a las oficinas de la Tesorería con él, así como la resolución de la prestación económica de dependencia a que tiene derecho su familiar y los documentos de identificación de ambos. Para los futuros beneficiarios tampoco será un pago automático. El plazo para solicitarlo será también de 90 días una vez que esté aprobada la prestación.

En opinión del presidente del Observatorio de la Dependencia, José Manuel Ramírez, la decisión del Ejecutivo de Sánchez «es una buena noticia. Fue injusto que se expulsara a 170.000 cuidadores familiares en todo el país».

Se refiere a lo ocurrido en julio de 2012. El Ejecutivo de Mariano Rajoy, con el argumento de la crisis económica, suprimió en junio el pago del nivel acordado, con el que el Estado sufraga parte del gasto. Un mes después eliminó los niveles (1 y 2) de cada grado: III (severa), II (moderada) y I (leve), prohibió compatibilizar servicios y dejó sin cuota de la Seguridad Social al cuidador familiar al que bajó el sueldo un 15%.

Un servicio, el de cuidador familiar, que la ley considera 'extraordinario', pero que se ha convertido en la prestación 'low-cost' de la dependencia, que en Asturias tienen concedida uno de cada tres beneficiarios. Asistente profesional, mucho más caro, sin embargo, solo hay uno.