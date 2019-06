6.234 maestros concursan hoy en la OPE educativa de 781 plazas

6.234 personas pugnarán hoy por lograr una de las cotizadas 781 plazas de la oposición al cuerpo de maestros. El inicio del procedimiento selectivo se desarrollará en el campus universitario de Oviedo, donde se concentrarán los aspirantes a lograr alguno de los puestos ofertados en las siete especialidades. Son 225 de Educación Infantil, 110 de Inglés, 70 de Educación Física, 50 de Música, 110 de Pedagogía Terapéutica, 40 de Audición y Lenguaje y 176 de Educación Primaria.

La parte teórica se desarrollará a partir de las 8.30 horas, mientras que el supuesto práctico comenzará a las 12.45 horas. Tanto la Policía Local como los voluntarios de Protección Civil colaborarán en la seguridad de la prueba. Las siguientes fases -las lecturas y la segunda prueba- se celebrarán en la sedes de cada especialidad, repartidas en distintos centros educativos de Oviedo, Gijón y Avilés. En el procedimiento participarán 78 tribunales y, por primera vez, cada aspirante podrá consultar las convocatorias y actas de calificaciones a través del portal Educastur.

Plazas 765 de acceso libre y 16 de reserva. Total, 781. 209 para Educación Infantil, 164 de Primaria, 102 de Inglés, 102 de Pedagogía Terapéutica, 65 de Educación Física, 37 de Audición y Lenguaje y 46 de Música. Candidatos Más de 6.000 aspirantes. Examen Tendrá lugar hoy, en los campus de Oviedo, en Llamaquique y El Cristo, a partir de las 8.30 horas.

Para muchos, el proceso de preparación no ha sido precisamente fácil. «Me levantaba a las cinco y media para estudiar un rato antes de ir al colegio. Al salir comía algo y me metía en la biblioteca. Por la noche preparaba el material de clase. Ha sido muy, muy duro. Ha afectado a mi vida, casi no he salido, he pasado un proceso de ansiedad y he necesitado ayuda psicológica». Lo cuenta una maestra de Pedagogía Terapéutica, de 34 años, que lleva tres cursos trabajando en Asturias, aunque es de fuera de la comunidad. Se ha presentado a oposiciones de Educación «en toda España». Hace exactamente diez años que estudia para conseguir una plaza. «Diez años hipotecados, lamenta. «No eres capaz de dar el 100% en todo. Y encima, con dudas y miedos, porque «se han filtrado algunas cosas y piensas... ¿qué más se puede filtrar?»

Carlos Suárez Calleja lo ve desde el otro lado de la barrera. Es preparador y coordinador de la academia Opox de Gijón. Admite los nervios y la «responsabilidad» que sienten los opositores, y la dificultad de conseguir plaza a la primera, especialmente en el cuerpo de maestros. En sus aulas, perfiles varios, pero «un grupo importante de gente que lleva años intentándolo, que llevan mucho tiempo y esfuerzo invertidos». Admite que el temario está obsoleto pero que es responsabilidad de preparadores y alumnos actualizarlo.