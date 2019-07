64.100 mayores viven solos en Asturias Asturias lidera la tasa de personas de 65 años en hogares unipersonales | La Red Asturiana contra la Pobreza alerta de que se han convertido «en el sustento familiar» a pesar de la situación crítica de su economía CHELO TUYA GIJÓN. Sábado, 27 julio 2019, 02:11

Asturias es un país para y de viejos. Lidera la región las tasas de población envejecida, con más del 25,4% del padrón con los 65 años cumplidos. Eso significa que 259.614 de los 1.028.244 asturianos que figuraban en el padrón de 2018 ya estaban en edad de jubilación. La mayoría, el 58%, son mujeres.

Un liderazgo el de la población mayor que incluye una peculiaridad: también destaca Asturias en el conjunto del país por el volumen de personas mayores que viven solas. Lo hace por dos conceptos: por ser la comunidad del país con más hogares unipersonales y, además, por ser la que más de ellos tiene ocupado por un mayor.

Según los datos que recoge el informe anual de la Situación de Mujeres y Hombres en Asturias, elaborado por el Instituto Asturiano de la Mujer, de los 136.000 hogares unipersonales que hay en el Principado, el 24,6% lo forman personas de más de 65 años. Son 64.100 asturianos que residen en sus hogares en soledad, pese a su edad. De nuevo la tasa de mujeres es muy superior. Solo 17.000 de esos hogares unipersonales de mayores está liderado por un hombre.

Porque, otra peculiaridad del padrón asturiano es la feminidad, es decir, el número de mujeres por cada hombre. Aunque está presente en todos los tramos de edad, se dispara en la vejez. Si hay 229,99 mayores de 65 años por cada menor de 15 años, en el caso de las mujeres la media llega a 276,11 asturianas con 65 años por cada adolescente. En hombres se queda en 186,15 por cada menor.

Unas tasas que se disparan en las alas de la región. Si, por ejemplo, en Gijón hay 269 mujeres mayores de 65 años por cada menor de 15, en la comarca de Eo-Navia llegan a 382. En el oriente asturiano, a 318.

Un protagonismo el de los mayores que va más allá de las cifras. Son los asturianos en edad de jubilar «el colchón de la crisis». Héctor Colunga, presidente de la Red Asturiana contra la Pobreza (EAPN en sus siglas en inglés) tiene claro que los mayores no han sido claves «solo en lo monetario, sino también en lo familiar». Porque, como él se pregunta de forma irónica, «¿Existen políticas de conciliación?», ante la respuesta negativa solo ha quedado «que los mayores, los abuelos y las abuelas se hayan hecho caro de las comidas, de los cuidados, de ir a buscar al colegio. Solo hay que echar un vistazo a los parques».

Colunga destaca que el aporte de los mayores «es muy importante y no lo estamos cuantificando». Asegura que «podían hacerlo gustosamente, pero muchas de estas personas lo tienen que hacer porque no hay otro remedio, así que tenemos a personas mayores que están teniendo carencias de envejecimiento activo por verse obligado a asumir otro rol».Una función, la de cuidador, que no tiene reciprocidad cuando son los mayores los que necesitan que les cuiden. No es que estén desatendidos, sino que «las políticas de cuidados de mayores que existen son muy asistenciales. Incluso la ayuda a domicilio está muy pautada y se queda corta: te doy la comida y me voy. No hay acompañamiento». Una compañía que EAPN considera «clave», así como la promoción de políticas «para mayores» que acaben con el riesgo de pobreza en el que viven muchos. En su último informe, EAPN destacaba que el 25% de las pensiones están en el umbral de la pobreza. Situación que afecta al 36% de las de viudedad.