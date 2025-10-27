El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
Por la izquierda, Paca Sauquillo, Manuela Carmena y, sentada, Cristina Almeida, con la presentadora Inés Hernand.
IU Xixón

Las abogadas de la Transición, Premio Pasionaria 2025

Paca Sauquillo, Manuela Carmena y Cristina Almeida se alzan con el galardón que otorga el Área de la Mujer de IU Xixón por su compromiso en la lucha antifranquista y con las libertades democráticas

Azahara Villacorta

Azahara Villacorta

Gijón

Lunes, 27 de octubre 2025, 16:53

Comenta

Su compromiso en la lucha antifranquista y con las libertades democráticas, «siempre actuando en defensa del movimiento obrero a través de los despachos laboralistas impulsados ... por los entonces clandestinos Partido Comunista y Comisiones Obreras, así como su compromiso con el incipiente movimiento vecinal que demandaba mejoras para los barrios más desfavorecidos», han dado el Premio Pasionaria a las abogadas laboralistas de la Transición.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La autopsia confirma la muerte violenta del vecino de Barredos, en Laviana, que recibió una paliza
  2. 2 Los mayores de 70 años tendrán que renovar el DNI permanente
  3. 3 Dos noches a la intemperie tras caer por un terraplén de ocho metros: localizan al hombre de 87 años desaparecido en Corvera
  4. 4 Herido un policía en Gijón al salvarle la vida a un hombre que intentó lanzarse desde el Cerro
  5. 5 Sporting de Gijón 1-0 Zaragoza | El fortín de El Molinón resiste al Zaragoza
  6. 6 Saltan chispas entre Vinicius y Lamine Yamal
  7. 7 Asturias simulará este miércoles una catástrofe: así sonarán las sirenas de emergencia en 14 presas
  8. 8

    Monte de Piedad de Gijón: de casa de empeño a hotel boutique
  9. 9 Ofrecía una vivienda protegida como alquiler turístico en Nuevo Roces, en Gijón
  10. 10 Fallece en Oviedo la comerciante María Elvia Clemente, hermana de Fina, con sólo dos días de diferencia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Las abogadas de la Transición, Premio Pasionaria 2025

Las abogadas de la Transición, Premio Pasionaria 2025