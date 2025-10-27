Las abogadas de la Transición, Premio Pasionaria 2025

Su compromiso en la lucha antifranquista y con las libertades democráticas, «siempre actuando en defensa del movimiento obrero a través de los despachos laboralistas impulsados ... por los entonces clandestinos Partido Comunista y Comisiones Obreras, así como su compromiso con el incipiente movimiento vecinal que demandaba mejoras para los barrios más desfavorecidos», han dado el Premio Pasionaria a las abogadas laboralistas de la Transición.

El Área de la Mujer de IU Xixón ha concedido este galardón a Manuela Carmena, Paca Sauquillo, Cristina Almeida y Lola González Ruiz (esta última, a título póstumo), por «un compromiso que han ejercido durante toda su trayectoria profesional y militante». Y, en el caso de Lola González Ruiz, inciden en que fue herida en la matanza de Atocha y mantuvo su actividad profesional y su militancia política en Izquierda Unida hasta su fallecimiento, en el año 2015.

Respecto a Carmena, apuntan que continuó siendo una referencia en la defensa de los Derechos Humanos desde la judicatura y siguió mostrando su compromiso con los valores democráticos durante su etapa al frente del Ayuntamiento de Madrid.

En el caso de Almeida, recuerdan que es una referente en el feminismo jurídico y que su trayectoria política y profesional se caracteriza por la defensa de los derechos de las mujeres y la justicia social.

Y se premia, asimismo, la trayectoria de Sauquillo, que ha sido diputada, senadora y eurodiputada, siempre comprometida con el movimiento pacifista y el voluntariado, llegando a ser vicepresidenta de la Plataforma del Tercer Sector.

En palabras de la coordinadora del Área de la Mujer de IU Xixón, Aridane Cuevas, «las mujeres premiadas en esta edición ejemplifican los valores del galardón en la lucha por la igualdad, la justicia social y la dignidad de las mujeres, contribuyendo además a abrir el camino para la entrada de las españolas en la abogacía''.

La entrega de los galardones a estas enormes mujeres que han sido y siguen siendo punta de lanza y que cuentan incluso con una serie inspirada en sus vidas, 'Las abogadas', tendrá lugar el próximo día 2 de diciembre en un acto público que se celebrará en la Escuela de Comercio de Gijón.