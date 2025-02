Los abusos a menores se cuadruplicaron en España durante la última década

ALFONSO TORICES MADRID. Miércoles, 24 de febrero 2021, 02:20 Comenta Compartir

«Mi exmarido ha violado a mi hijo. Veía mucha pornografía y se masturbaba delante de los niños. Le daban compulsiones sexuales». «Conocimos a tres chicos. Uno de ellos se quitó la camiseta y me bajaron la falda. Me taparon los ojos y me quitaron el teléfono. Al levantarme tenía moratones en las piernas y los brazos». No son diálogos de una ficción televisiva. Son conversaciones tan crudas como reales grabadas en España. La primera es la denuncia de la madre de un niño de 4 años violado por su padre. La segunda es la petición de ayuda de una adolescente de 15 años víctima de un ataque en manada.

Son dos de los testimonios de un informe demoledor que radiografía la evolución de los abusos sexuales a niños y adolescentes en España en la última década, elaborado por la Fundación Anar. «Hemos realizado un estudio sin precedentes, que quiere visibilizar una realidad oculta y silenciada, pero más frecuente de lo que nos gustaría creer, para provocar un cambio en nuestro país», resume Benjamín Ballesteros, director de Programas de Anar.

El análisis está elaborado a partir de los datos y testimonios de los 6.183 casos de abusos sexuales a menores detectados desde 2008 a 2019 en su teléfono gratuito de ayuda a niños y adolescentes (900202010). Su principal conclusión es que las agresiones a chicos y chicas se han cuadruplicado en poco más de una década. Han pasado de las 273 que pudieron confirmar hace doce años a las 1.093 de las que se ocuparon el año pasado.

Pero es que el crecimiento de los abusos no solo es «progresivo y exponencial», con un 14% de aumento cada año desde 2008, sino que ha sufrido una gran aceleración en el último lustro, cuando el aumento medio anual de casos ha sido de un 20,5%.

La columna vertebral de estos ataques contra la libertad sexual de los menores no ha cambiado -la mayoría de los agresores son adultos de la familia o del círculo de confianza-, pero en los cinco últimos años se han sumado con fuerza los ciberabusos, los asaltos grupales, y las ataques de género de novios o exnovios.

Además, se va «de mal en peor». No solo hay cada vez más casos de abusos y más variados, sino que las víctimas los padecen durante más tiempo (el 40% más de un año), con mayor frecuencia (el 30% a diario), y el nivel de gravedad es alto en dos de cada tres ocasiones, hasta el punto de que en el 95% de las llamadas tuvieron que movilizar recursos con toda urgencia.