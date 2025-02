«Acabar con la despoblación es una tarea que debe afrontarse en conjunto»

X. C.

Asturias tiene futuro y el mundo rural también. Así lo dijo ayer alto y claro Francesc Boya, secretario general para el Reto Demográfico dentro del Ministerio para la Transición Ecológica, durante las jornadas Pegados a la Tierra, organizadas por EL COMERCIO en el Parador Cangas de Onís, y presentadas por el periodista y responsable del programa Octavio Villa. Pero para que la región, sus pueblos y sus gentes tengan ese futuro hace falta una serie de engranajes que permitan revertir la situación actual, como «igualar las oportunidades en las ciudades o las grandes urbes como en las zonas rurales».

La pandemia del coronavirus «ha hecho acelerar los cambios y también las oportunidades, las cuales hay que saber aprovechar», destacó Boya en su ponencia. Es un problema «complejo», con matices, «porque cada ruralidad es diferente y tiene sus peculiaridades; no es cuestión de un trazo grueso, sino de entender cada contexto de territorio». En el caso del Principado, dijo, «hay que entender su idiosincrasia, pues tiene una configuración singular con entidades singulares» y, por ello, insistió en la importancia de dar un enfoque adecuado «basado en la multilateralidad». «Acabar con la despoblación es un reto que debe afrontarse en conjunto, desde la unidad y la solidaridad. Porque es algo que no solo afecta a los pueblos, también a la ciudad».

Se trata de una estrategia con visión a largo plazo, con unos ejes fundamentales dentro de la política de cohesión territorial, en la que es necesario aprovechar los mecanismos de recuperación que ofrece la situación postpandemia», explicó. Y mencionó el plan de 130 medidas del ministerio, que prevé destinar más de 10.000 millones, y que permitirá dar «un salto cualitativo» en materia de infraestructuras y servicios. Es decir, la base es construir una malla que permita que el país esté bien entramado. «Si no conseguimos entender el compromiso del territorio, la calidad de vida en el mundo rural, lo que hace que los pueblos estén vivos, será una lucha imposible», abundó Boya. Para lograr ese reto, el mundo rural es fundamental, insistió, «es la raíz del árbol, somos quienes somos gracias a esas raíces, no podemos fallar, porque ahí está la base de todo».

«Las administraciones debemos hacer un esfuerzo ingente para dar las herramientas que permitan el desarrollo»

Afirmó que las administraciones deben hacer «un esfuerzo ingente» para organizarse y dar herramientas a los sectores que permitan dar el salto al nuevo modelo de sociedad. Habló de modernizar la propia administración, hacerla más rápida, «pasarla al 'smartphone'», buscar planes de sostenibilidad turística, de apostar por la formación, de retener el talento, de ser competitivos. «Debemos buscar el equilibrio en el contexto europeo, con sus exigencias, a las que no podemos negarnos», añadió.

En eso juega un papel fundamental la conectividad, la digitalización. «El objetivo marcado es que en 2025 el cien por cien del territorio esté conectado; es la asignatura pendiente», reconoció Francesc Boya.

«Agricultura periurbana»

En la jornada participó también Jaime Izquierdo, comisionado del Principado por el Reto Demográfico, quien abogó por analizar dónde vivimos e impulsar una economía de futuro, adaptada a ello, «que no será una parecida a la economía industrial, no podemos replicarla, debemos fijarnos en los países que avanzan, anticiparnos, porque es cuestión de futuro y para ello debemos cambiar nuestra forma de pensar. O cambiamos o no avanzamos».

Puso como ejemplo varias ciudades de Francia, que han creado «esa multilateralidad, apostando por la agricultura periurbana» e incluso un huero urbano montado en una urbanización de Ondarribia. «Tenemos que tener claro que los agricultores del futuro saldrán de la ciudad porque los de ahora están en extinción», expuso.

También indicó que se debe pensar en la aldea en clave de atracción, también como lugar donde teletrabajar. «Debe desarrollarse actividad agroecológica, generar un sistema energético local, un sistema local de empresas y crear una comunidad intergeneracional basada en las nuevas tecnologías y la cultura del territorio», destacó Izquierdo.

Por su parte, la vicealcaldesa de Cangas de Onís, Marifé Gómez, aprovechó la presencia del secretario general para el Reto Demográfico para trasladar la necesidad del concejo de contar con formación en materia de turismo y ganadería, los dos pilares principales de la economía del concejo.