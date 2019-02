La Academia de Medicina pide amparo a los comités de ética internacionales «Representa los valores que debe poseer un científico: rigor, trabajo exhaustivo y compromiso» O. S. Domingo, 3 febrero 2019, 04:34

La Real Academia de Medicina del Principado de Asturias muestra «por unanimidad» todo su apoyo a Carlos López-Otín «ante la campaña de descrédito y acoso a la que está siendo sometido» y pide amparo a los comités internacionales de Ética internacionales de las revistas científicas. «Ante estos momentos difíciles por los que está pasando el profesor López-Otín, esta Real Academia de Medicina quiere ponerse incondicionalmente a su lado, estima que la retirada de los ocho trabajos (de la revista científica especializada Journal of Biological Chemistry) es un desprecio y una desconsideración hacia este prestigioso científico y a la ciencia en general», señala en un comunicado en el que se añade: «López-Otín representa un ejemplo de los valores que debe poseer un científico: rigor, trabajo exhaustivo, generosidad y compromiso con la sociedad. Es necesario destacar su capacidad transferencial y de extensión del conocimiento, tanto ante el auditorio compuesto por escolares, a los que trata de inculcar su entusiasmo por la ciencia, como en los foros científicos de más alto nivel en el mundo».

Todos estos valores «y su enorme talento han sido reconocidos por las más importantes instituciones científicas y sociales nacionales e internacionales, otorgándole por ello numerosos fondos para la investigación y premios del máximo prestigio».

La entidad académica condena, además, «la forma en que este proceso de juicio social y campaña de desprestigio en las redes sociales está siendo orquestado mediante denuncias anónimas, que lamentablemente parecen tener su origen en su entorno departamental, a través de una web opaca, que pese a su denominación retadora (For a better science) no se basa en el debate abierto sobre las ideas científicas en el que se conozcan los interlocutores y uno se pueda defender, sino en la insidia y el insulto».