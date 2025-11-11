El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Los servicios de emergencia socorren a los heridos tras el accidente ocurrido el 31 de julio de 2023 en la subida a los Lagos de Covadonga.

El Tribunal de Cangas de Onis archiva la causa penal por el accidente de autobús en la subida a los Lagos de Covadonga en 2023

La jueza emite un auto de sobreseimiento al no encontrar hallazgos de responsabilidad penal en el conductor, sin perjuicio de que las diligencias que se vienen tramitando desde el siniestro puedan proseguir por la vía civil

M. Suárez

Gijón

Martes, 11 de noviembre 2025, 13:13

El Tribunal de Instancia de Cangas de Onís ha decretado el sobreseimiento provisional de la causa penal abierta en relación al accidente de autobús ocurrido el verano de 2023 en la subida a los Lagos de Covadonga. Con este auto, se dan por archivadas las diligencias de investigación que se venían tramitando para tratar de esclarecer el grado de responsabilidad que tuvo el conductor en un siniestro que se saldó con seis heridos graves y otros seis de consideración.

Contra este auto de sobreseimiento, cabe presentar recurso, sin perjuicio de que las actuaciones puedan continuar por la vía civil. Por lo pronto, el Fiscal ya ha manifestado su conformidad con el archivo de este procedimiento, al no encontrarse hallazgos de responsabilidad penal en el conductor del vehículo, al que se le hicieron análisis de sangre y orina para comprobar que no conducía ni bajo los efectos del alcohol ni de ninguna droga.

El accidente tuvo lugar el 31 de julio de 2023, cuando uno de los autobuses de Alsa que cubre la línea Cangas de Onís-Los Lagos volcó con 49 pasajeros a bordo -muchos de ellos niños-, cuando ya había dejado atrás el mirador de la Reina. De la investigación realizada por la Guardia Civil se desprende que el siniestro se debió a una maniobra «incorrecta», conclusión que la Benemérita trasladó a los juzgados en noviembre de ese mismo año sin imputarle delito alguno al conductor. Ahora, el Tribunal de Instancia de Cangas de Onís viene a reafirmar la tesis de que lo ocurrido fue un accidente.

