La comisión especial sobre el accidente de Cerredo permanece inactiva siete meses después del siniestro

La Comisión Especial de Seguridad Minera sobre el accidente que costó la vida a cinco trabajadores a finales de marzo en Cerredo (Degaña), puesta ... en marcha solo unos días después del trágico siniestro, pero reactivada el pasado mes de julio con la renovación de los cargos tras la dimisión de Belarmina Díaz como consejera de Industria y la incorporación de Borja Sánchez como nuevo titular de Ciencia, Industria y Empleo, permanece inactiva. Así lo reconoció este lunes uno de sus integrantes, el ingeniero de la compañía Orovalle y miembro de la Comisión Regional de Seguridad Minera, Gustavo García, quien, como tal, compareció en la comisión de investigación parlamentaria que se celebra en la Junta General para tratar de esclarecer lo ocurrido en aquel siniestro y las posibles responsabilidades políticas.

García, muy prudente en sus declaraciones y evitando en todo momento hacer juicios de valor, no aportó información relevante en relación con el siniestro ni con la responsabilidad política, pero sí desveló la falta de actividad en la comisión especial sobre el accidente, constituida por el Gobierno regional como herramienta clave para esclarecer lo sucedido.

En respuesta a las preguntas formuladas por los diputados Gonzalo Centeno (Vox), en primer lugar, y más tarde por parte de la diputada del Grupo Mixto y presidenta de la comisión, Covadonga Tomé, el compareciente explicó que la reunión celebrada en julio para la reorganización de la comisión con la incorporación de los nuevos miembros fue la última convocada y, según sus palabras, resultó escasamente productiva. «En la última reunión que hemos tenido, para conformar los nuevos miembros, no hemos tenido mucha información porque el proceso está en vía judicial», explicó García. Ante esta respuesta, el diputado de Vox quiso saber si los trabajos de esta comisión estaban «suspendidos» y el compareciente precisó que «estamos a la espera de recibir información que podamos analizar».

Al margen de esta consideración, García respondió a las cuestiones de los diferentes parlamentarios que, en la mayoría de los casos, trataron sin éxito de que el compareciente emitiera valoraciones desde su experiencia como director facultativo de la empresa Orovalle sobre la forma de proceder, el número de empleados y hasta el capital inicial de Blue Solving, la compañía que gestionaba la mina de Cerredo en el momento del siniestro. El ingeniero evitó hacer comparaciones alegando que la empresa para la que él trabaja se dedica a la minería metálica, no del carbón, con un volumen de trabajadores muy elevado y una actividad diferente.