Directo Claudia Montes reconoce que Ábalos le dio dinero y asegura que Koldo la acosaba: «Llegó a hacerme 21 videollamadas»
Reunión celebrada el pasado mes de julio de la comisión especial de seguridad minera sobre el accidente en la mina de Cerredo.
Accidente minero en Asturias

La comisión especial sobre el accidente de Cerredo permanece inactiva siete meses después del siniestro

Un miembro de la Comisión Regional de Seguridad Minera admite en la comisión parlamentaria que el órgano no ha vuelto a reunirse desde julio y que sus trabajos están a la espera de información judicial

Ana Moriyón

Ana Moriyón

Gijón

Lunes, 3 de noviembre 2025, 11:55

Comenta

La Comisión Especial de Seguridad Minera sobre el accidente que costó la vida a cinco trabajadores a finales de marzo en Cerredo (Degaña), puesta ... en marcha solo unos días después del trágico siniestro, pero reactivada el pasado mes de julio con la renovación de los cargos tras la dimisión de Belarmina Díaz como consejera de Industria y la incorporación de Borja Sánchez como nuevo titular de Ciencia, Industria y Empleo, permanece inactiva. Así lo reconoció este lunes uno de sus integrantes, el ingeniero de la compañía Orovalle y miembro de la Comisión Regional de Seguridad Minera, Gustavo García, quien, como tal, compareció en la comisión de investigación parlamentaria que se celebra en la Junta General para tratar de esclarecer lo ocurrido en aquel siniestro y las posibles responsabilidades políticas.

