«Acude a donar lo antes posible»: el llamamiento urgente del Centro Comunitario de Sangre y Tejidos de Asturias Las reservas se encuentran bajo mínimos en los grupos sanguíneos A+, A-, B+, B- y AB-, una situación que preocupa especialmente porque las donaciones caen en picado en temporada de infecciones respiratorias como la actual

M. Suárez Lunes, 17 de noviembre 2025, 21:07

«Llamamiento urgente a todos los grupos. Acude a donar lo antes posible». El Centro Comunitario de Sangre y Tejidos de Asturias lanzaba este lunes una nueva alerta ante el descenso de las reservas de componentes sanguíneos de la región a unos niveles que se consideran críticos, especialmente en los grupos A+, A-. B+, B- y AB-.

Los hospitales asturianos necesitan disponer de entre 180 y 200 bolsas de sangre diarias para poder funcionar con normalidad, un objetivo que no siempre se cumple. De ahí que, cuando surge alguna eventualidad, ya sea un accidente de tráfico o un trasplante -situaciones que conllevan un gran consumo de sangre-, el stock del Principado queda bajo mínimos.

No es la primera vez que el Centro Comunitario lanza un llamamiento de este tipo. A principios de año, de hecho, el Servicio de Salud tuvo que acudir a la solidaridad de comunidades vecinas para afrontar un desabastecimiento de sangre del tipo 0 que obligó a suspender puntualmente operaciones programadas en el Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA).

En un intento por mantener las reservas de sangre del Principado en niveles óptimos, las hermandades de sangre de la región se han marcado como propósito que las personas que donan lo hagan más de una vez al año. Por regla general, los varones pueden cuatro veces y las mujeres tres, siempre que tengan entre 18 y 65 años; pesen más de 50 kilos; y gocen de buena salud.

Hay que tener en cuenta que en los períodos festivos o vacacionales, así como en las temporadas de infecciones respiratorias, como el actual, las donaciones caen en picado. Dos circunstancias que explicarían también el por qué de este llamamiento urgente a un mes de la Navidad.