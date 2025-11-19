El acuerdo entre las educadoras de Les Escuelines y Educación, más cerca: la propuesta para desbloquear el conflicto

Ya van cuatro reuniones este mes, y ocho en el año. Parece que esta vez hay buenas noticias y esta última ha sido la vencida. ... Las educadoras de Les Escuelines mantuvieron un encuentro esta mañana con la consejera de Educación, Eva Ledo, en el que, por primera vez, han salido «satisfechas». ¿El motivo? Han recibido por parte de Ledo un compromiso por escrito que «se aproxima mucho a lo que pedíamos». En eso han estado de acuerdo los cuatro sindicatos CSIF, Usipa. UGT y Comisiones Obreras (CC OO). Sin embargo no será hasta esta tarde cuando éstos mantengan una asamblea general para saber si finalmente se desconvoca la huelga o no.

Laura González de CSIF ha explicado que «es un buen acuerdo el que se ha puesto hoy sobre la mesa. La consejera la semana pasada adquirió una serie de compromisos por escrito que nos parecieron insuficientes. Las organizaciones sindicales le trasladamos el lunes por la noche una contrapropuesta y en la mañana de hoy se nos ha convocado y las peticiones han sido atendidas al 90%».

Celebra que, por primera vez, «hay una aproximación al calendario. Esta tarde haremos una asamblea, la trasladaremos a la afiliación y creemos que tenemos una buena noticia, que es la inminente convocatoria de la bolsa para las interinas, que hay fecha para el desarrollo del grupo B en el primer trimestre del 26, que se van a poner en marcha mecanismos para la carrera profesional y creemos que es buen acuerdo».

Por su parte, Leticia Celorio de Usipa comentó que «hoy nos han presentado una propuesta que se aproxima mucho a lo que nosotros estábamos demandando como colectivo. Han fijado la fecha a 1 de enero del 2026 para empezar a desarrollar el grupo B; también el compromiso de habilitar la carrera profesional para el personal de las escuelas infantiles, pero claro, es un compromiso porque ellos no pueden hacerlo debido a que tiene que tomarse la decisión en la mesa correspondiente».

Celorio indicó además que la Consejería de Educación «nos aproxima el calendario con niños después de la Santina. Era algo que pedíamos porque el periodo de adaptación de los niños se ve interrumpido por esta festividad. Además, la puerta no está cerrada para seguir dialogando. Con respecto a los otros puntos que llevábamos, entendemos que estaban ya conseguidos, pero salimos bastante satisfechos».

«Las bajas y sustituciones se cubrirían de una manera más rápida»

Por su parte, Tania Alonso. de Comisiones Obreras, subrayó que «en la nueva propuesta vienen contempladas que las compañeras que por resolución de alcaldía ya han tenido jornadas completas las mantengan en el Principado y la carrera profesional sigue siendo algo confuso que queda supeditado a que en un futuro se impulsen las medidas necesarias».

Alonso añadió que «se ha contemplado que los niños y las niñas comiencen el 9 de septiembre, cosa que está fenomenal, pero en julio solo se contemplan un día más de los tres que ya había en el Principado, cuatro días a final de julio. Y las bajas y sustituciones se cubrirían de una manera más rápida, que también es importante».

Esta tarde las educadoras de Les Escuelines decidirán si siguen adelante con la convocatoria de huelga que estaba planteada para el 20 y 27 de noviembre.

Eva ledo «confiada» en desbloquear el conflicto

Por su parte, la consejera de Educación, Eva Ledo, celebró los avances conseguidos en esta última reunión y reiteró su disposición al diálogo siempre que sea necesario. «Creo que en este momento estamos conjugando los dos aspectos de la enseñanza, carácter educativo y carácter de conciliación; estamos atendiendo las necesidades del colectivo familia, que no podemos olvidarnos», expresó.

Con respecto al calendario, Ledo añadió que aunque sigue siendo el mismo, se establece la consideración de no lectivos a más días. Así, tendrán consideración de no lectivos desde el 1 de septiembre hasta el día siguiente hábil, al 8 de septiembre. «Es decir, hasta el 8 de septiembre serán no lectivos, no irán los niños al aula», precisó.

La titular de Educación Ledo manifestó hoy su confianza «en poder desbloquear la situación existente en este momento en el que se mantiene una huelga» y poder avanzar en el desarrollo de la ley de acuerdo con todas los compromisos que hay en la mesa de diálogo.

Por último, Ledo puntualiza que, una vez culminada la integración de las escuelas municipales, el compromiso para impulsar medidas que permitan el encuadramiento en el correspondiente tramo del sistema de carrera profesional de las personas integradas en el convenio colectivo del personal laboral de la Administración se llevará a cabo conforme a la normativa aplicable.

El resto de propuestas se mantienen inalterables respecto a las bolsas de empleo, el reglamento de funcionamiento interno, la selección de las direcciones, la dotación de una cuenta individualizada de correo electrónico de Educastur o la formación a través del Instituto Asturiano de Administración Pública Adolfo Posada.