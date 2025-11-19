El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Mesa de dialogo entre la consejera de Educación, Eva Ledo, y los sindicatos. E. C.
Educación en Asturias

El acuerdo entre las educadoras de Les Escuelines y Educación, más cerca: la propuesta para desbloquear el conflicto

Esta tarde las representantes del CSIF, USIPA, UGT y CC OO trasladarán la nueva oferta del Principado al resto del colectivo para saber si la huelga sigue en pie o finalmente se desconvoca

Soraya Pérez

Soraya Pérez

Gijón

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 13:03

Comenta

Ya van cuatro reuniones este mes, y ocho en el año. Parece que esta vez hay buenas noticias y esta última ha sido la vencida. ... Las educadoras de Les Escuelines mantuvieron un encuentro esta mañana con la consejera de Educación, Eva Ledo, en el que, por primera vez, han salido «satisfechas». ¿El motivo? Han recibido por parte de Ledo un compromiso por escrito que «se aproxima mucho a lo que pedíamos». En eso han estado de acuerdo los cuatro sindicatos CSIF, Usipa. UGT y Comisiones Obreras (CC OO). Sin embargo no será hasta esta tarde cuando éstos mantengan una asamblea general para saber si finalmente se desconvoca la huelga o no.

