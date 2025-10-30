Un acuerdo para «poner en la cesta de la compra» los productos ecológicos asturianos El responsable de Copae y el presidente de Alimerka firman un convenio de colaboración para potenciar la comercialización de este tipo de productos

De izquierda a derecha, Alejandro Fernández, Marcelino Marcos Líndez y Javier Fernández, en la firma del acuerdo de colaboración entre Alimerka y el Consejo de la Producción Agraria Ecológica.

El Consejo de la Producción Agraria Ecológica del Principado de Asturias (Copae) cuenta desde este jueves con «una herramienta importante», la que brinda el haber firmado un acuerdo de colaboración con la cadena de supermercados Alimerka. «Sin promoción y comercialización, el trabajo que conllevan estos productos sería en balde», incidía Javier Fernández García, al frente de Copae, minutos antes de rubricar dicho acuerdo junto al presidente de Alimerka, Alejandro Fernández González.

Alimerka, que ya tiene 126 tiendas certificadas para la venta de productos ecológicos, como la ternera asturiana, «constituye una de las redes de distribución más importantes». Una palanca desde la que lanzarán productos ecológicos autóctonos al mercado, para tratar de «ponerlos en la cesta de la compra de los asturianos», con lo que eso supone para los más de 550 productores de la región.

«No hay limitaciones ni una preselección de productos. Iremos trabajando en ello y viendo con los proveedores qué interesa lanzar», explicó el presidente de una de las cadenas con mayor implantación en la comunidad, que concibe este acuerdo de colaboración como «un modo de favorecer el crecimiento de los productos locales, incluso más allá de nuestras fronteras, dentro de nuestra apuesta por el sector primario» del Principado.

El acuerdo se oficializó en un acto al que también asistió el consejero de Medio Rural y Política Agraria, Marcelino Marcos, que puso en valor la producción ecológica asturiana por «su plus de calidad», que también entraña «mucha complejidad», según apostillaba el presidente de Copae. El Principado tiene previsto apoyar con un millón de euros la promoción de productos agroalimentarios amparados por marcas de calidad.

