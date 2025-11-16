CC OO acusa a Eva Ledo de «sembrar dudas» para dividir a las educadoras infantiles El sindicato denuncia que el plan para la integración en la red autonómica de 0 a 3 no consolida carrera profesional, no fija plazos y no reconoce horas de coordinación

Comisiones Obreras (CC OO) acusa a la Consejería de Educación de «sembrar dudas» para dividir a las trabajadoras del ciclo de infantil de 0-3 al asegurar su titular, Eva Ledo, que la mayoría de las demandas de 'Les Escuelines' ya han sido atendidas. La portavoz del ciclo 0-3 en CC OO de Asturias, Tania Alonso, respondió a las afirmaciones realizadas por la consejera sobre las movilizaciones de las trabajadoras de las Escuelas Infantiles, asegurando que sus palabras «buscan generar confusión entre la plantilla». Alonso afirmó que «esta estrategia clásica de sembrar dudas para tratar de dividir a las trabajadoras no va a funcionar» y reprochó a la consejera que sostenga que las profesionales apoyarían la propuesta del Gobierno autonómico para integrar a las trabajadoras de las escuelas municipales en la red autonómica «si la conociesen».

Según explicó la sindicalista, dicha propuesta implica «no tener consolidado el primer tramo de la carrera profesional», «no determinar plazos respecto a la integración en el Grupo B» y «no consignar horas para coordinación, atención a familias, claustros ni preparación». La portavoz recordó además que durante la negociación tuvieron que enfrentarse a «ocurrencias», como la planteada «el pasado mes», cuando la Consejería «pretendía convencernos de incrementar la jornada laboral a 37,5 horas semanales», además de la «negativa de la Consejería a aplicar el mismo calendario escolar que en el segundo ciclo de educación infantil, cuando no hay ninguna diferencia». Para Alonso, el respaldo de la plantilla a la huelga se explica precisamente por lo contrario, porque «conocen puntualmente cada propuesta».

