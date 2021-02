La acusada de estafar 138.000 euros a un discapacitado alega que «no sabía que tenía una discapacidad. Creí que era tímido y callado» La mujer, para quien la fiscalía pide cinco años de prisión, y la víctima eran compañeros sentimentales Palacio de Justicia de Gijón / Damián Arienza OLAYA SUÁREZ Jueves, 18 febrero 2021, 12:00

«No sabía que tenía una discapacidad, creí que era un poco callado y tímido... Durante unos años viví de él, sí, siempre me ayudó con dinero, pero porque él quería». S. M. S., la mujer acusada de estafar 138.000 euros a un discapacitado intelectual y para quien la fiscalía solicita cinco años de prisión por el delito de estafa continuada, ha negado haberse aprovechado de la minusvalía del que aseguró ser su compañero sentimental. «Abrimos una cuenta común y él pasaba dinero de sus cuentas para que yo pudiera tener para pagar la luz y el gas de casa y los gastos de la compra», ha relatado en el juicio que se ha celebrado en la Sección Octava de la Audiencia Provincial. Ha afirmado sin vacilación que había gastado esa alta suma de dinero, pero lo hizo, aseguró «porque él lo quiso así».

Ha negado saber que tenía una discapacidad reconocida del 66% y también que supiese que trabajaba en el Centro de la Asociación de Padres y Tutores de Antiguos Alumnos del Sanatorio Marítimo (APTA). «Me decía que trabajaba en una fábrica, tampoco le pregunté en cuál...», dijo ella, que, sin embargo, aseguró haber «estado muchos fines de semana en la casa de él» y que se veían «prácticamente a diario».

La versión del hombre también fue en ese sentido, que se habían conocido poco después del fallecimiento de su madre, con quien vivió siempre y quien le llevaba los asuntos económicos. «Nos hicimos novios y como todos los novios, nos hicimos una cuenta en común y teníamos proyectos para hacer una casa de turismo rural», declaró. Ha dicho desconocer que ella tuviera una adicción a las drogas y que le hubiese dejado las cuentas prácticamente a cero. «No lo supe no y ahora resulta que tampoco puedo manejar el dinero porque al parecer soy tontín y me dan lo justo para vivir...», comentó ante el tribunal.

Su hermano, ahora su tutor legal, se emocionó en la sala de vistas al recordar cómo se había enterado de que su hermano se había quedado «sin nada de dinero». «Me llamaron del banco y me lo dijeron, rápidamente fui para allí y me explicaron que había abierto una cuenta común con una mujer y que no tenía ya los más de 138.000 euros que tenía ahorrados por si en un futuro tenían que atenderlo cuando fuera mayor, hasta entonces había vivido con mi madre y desde que murió se valía por él mismo para lo básico, vivía solo, iba a trabajar, se lavaba la ropa y limpiaba, yo le iba a ver con frecuencia para ver cómo estaba, pero no sospechaba nada de esto...», relató.