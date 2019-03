Adif dice que el Corredor Atlántico podrá recibir financiación europea Asegura que trabaja en todas las actuaciones que permitan conseguir fondos comunitarios a partir de 2021 M. MENÉNDEZ Sábado, 2 marzo 2019, 03:28

El Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) asegura que trabaja en el desarrollo de todas las actuaciones previstas en el Corredor Atlántico con el objetivo de optar a recibir financiación europea a partir de 2021. Sale así al paso de las críticas vertidas desde la Xunta de Galicia que aseguraba que el tramo León-Vigo quedaba excluido de esas ayudas al carecer de ancho europeo y del sistema de seguridad y señalización ERTMS. Adif apunta que esa financiación será posible «gracias a la incorporación de los nuevos itinerarios de la red básica ferroviaria, como la conexión La Coruña-Vigo-Orense-Monforte de Lemos-León y la conexión asturiana, que serán elegibles para la financiación prevista para los corredores de la red básica en el reglamento CEF (Connecting Europe Facility), pues cumplirán los requisitos de interoperabilidad que se exigen». Y esos requisitos pasan por la completa electrificación de las líneas, la implantación del ERTMS y la duplicación de las vías.

Este corredor, que beneficiará a los tráficos de mercancías de Galicia, Asturias, Castilla y León, Extremadura, Andalucía, País Vasco, Castilla-La Mancha, Madrid y Cantabria, prevé una inversión global superior a 41.000 millones de euros. 3.558 corresponden a Galicia, Asturias y León, de los que 2.265 son para nuevas construcciones.

El Ministerio de Fomento y Adif aseguran que asumirán la financiación íntegra de las actuaciones que no forman parte estrictamente del Corredor Atlántico desde el punto de vista europeo y que, por tanto, no pueden formar parte de la renegociación al no haber estado previstos en su momento. Eso sí, ambas administraciones las consideran prioritarias por su valor complementario al corredor.

Adif explica que el Gobierno central trabaja ya en la próxima revisión del reglamento de orientaciones que se realizará en 2023, cuando se podrá redefinir la red básica y, con ello, incorporar al corredor europeo algunas relaciones que no se pueden incorporar en la revisión actual. De ese modo, se les permitirá acceder a las posibilidades de financiación europea correspondiente, al tiempo que se ofrece, para este fin, «un diálogo a comunidades autónomas y sector privado».