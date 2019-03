«La administración no se puede olvidar de dos terceras partes del territorio» Carmen Moriyón. / DANIEL MORA Carmen Moriyón dice que el campo «necesita que le miremos con la intención de incluirlo en nuestro futuro» MARCO MENÉNDEZ GIJÓN. Martes, 26 marzo 2019, 04:11

La alcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón, se mostró ayer firme en la defensa del medio rural asturiano y dijo que «la administración no se puede olvidar de dos terceras partes del territorio». Por eso, reclamó el respaldo institucional en aspectos como «la protección del ganado frente a los ataques de la fauna silvestre, especialmente el lobo, garantizar los derechos de quienes residen en parques naturales y la cobertura de la red de internet en el cien por ciento del territorio».

En opinión de la alcaldesa, son aspectos fundamentales para el desarrollo de un sector que calificó de «prioritario» y remarcó que el Ayuntamiento de Gijón, a través de Equilibria, lleva a cabo programas «para el desarrollo de una incubadora empresarial de alta tecnología, porque queremos seguir siendo el apoyo, junto a Asincar, de los proyectos de los emprendedores». Como remarcó, «talento no nos falta y ventajas competitivas tampoco». No obstante, reclamó «ordenar las oportunidades y que las administraciones sean facilitadoras y no interruptoras».

Moriyón, que clausuró ayer la I Jornada del Sector Agroalimentario de Asturias, organizado por EL COMERCIO, tiene claro que «nuestra industria agroalimentaria luce en nuestra tierra, a través de la tecnología y en torno a los mercados internacionales». La alcaldesa puso especial énfasis en el potencial que tiene la región gracias a la innovación agroalimentaria, por lo que reclamó que desde la propia Asturias «se le tiene que dar el liderazgo que merece».

Pero unió el actual desarrollo del campo asturiano con otras posibilidades económicas que le presenta, como el sector turístico. Ambas pueden ir de la mano en la potenciación de un medio rural para el que reclama más apoyo por parte de todas las instituciones. Y es que recordó que el agroalimentario es el tercer sector en importancia en la región, «tras el metal y las industrias extractivas», aportando más de 700 empresas y superando los 1.700 puestos de trabajo.

Su conclusión al cierre de la jornada fue clara: «El sector necesita que le miremos con la intención de incluirlo en nuestro futuro». Además, destacó que su potenciación redundará en una mejora notable no solo del medio rural, sino también del entorno natural asturiano.

La regidora quiso resaltar el trabajo que se realiza desde el Ayuntamiento de Gijón en la potenciación de este sector, no en vano hace unos meses se puso en marcha un proyecto para respaldar la creación de empresas relacionadas con el sector agroalimentario y más concretamente con el llamado sector azul, el decir, lo relacionado con la mar.