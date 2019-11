Las administraciones reconocen falta de fondos para arreglar carreteras y túneles en Asturias Juan Cofiño, Manuel Arnaiz (presidente de Aetos), Isabel Pardo de Vera y Javier Herrero, ayer, en Oviedo. / ÁLEX PIÑA Juan Cofiño afirma que hay «un gran déficit» en conservación. El Ministerio de Fomento destina la mitad de dinero que hace diez años MARCO MENÉNDEZ OVIEDO. Jueves, 21 noviembre 2019, 02:15

Que las carreteras están, en general, en mal estado por falta de conservación y mantenimiento no es ningún secreto para nadie, pero lo grave es que no hay dinero para acometer su acondicionamiento en condiciones. Es más, hay aspectos a los que obliga la normativa, como adecuar los túneles de todo el país a la directiva europea que, entre otras cosas, obliga a que tengan salidas de emergencia sin completar. El problema es que no hay dinero.

Así quedó patente ayer en la inauguración, en Oviedo, del 'Seminario sobre construcción y conservación de túneles en Asturias', organizado por la Asociación de Túneles y Obras Subterráneas (Aetos). El vicepresidente y consejero de Infraestructuras del Principado fue claro al asegurar que en Asturias «existe un gran déficit en mantenimiento y conservación de las carreteras que hay revertir». Explicó que en los últimos años «se invirtió mucho en obra nueva», pero se dejó de lado la conservación de lo ya existente, con los consiguientes problemas que se pueden observar en la actualidad. La conservación y mantenimiento de túneles y el resto de infraestructuras dependientes del Principado son «materia crítica» que tratará de abordar el Gobierno regional pero, como siempre, será fundamental disponer de una partida presupuestaria acorde.

Directiva europea

Este problema no solo se encuentra en la red autonómica de carreteras, sino también en la del Estado, que tiene el añadido de que se le acaba el plazo para ajustar los túneles del país a la normativa comunitaria que obliga a construir salidas de emergencia, entre otras cuestiones. El director general de Carreteras del Ministerio de Fomento, Javier Herrero, explicó que esa directiva data de 2004 y fue desarrollada en España por un decreto de 2006 «que es más exigente que la propia directiva». «Fuimos más papistas que el Papa, pero no se actuó en consonancia durante estos años», añadió. Eso quiere decir que se ha de acometer la adecuación de todos los túneles del país, 436 de ellos con una longitud superior a los 500 metros. El coste de todo ello está calculado en unos 613 millones de euros.

Este año sí se pudo hacer algo al respecto. Herrero explicó que «acometimos lo que pudimos con los presupuestos que teníamos para concretar que todos los túneles tengan un factor de riesgo inferior a 1.15, que es el que se considera seguro. Hay que dejar claro que toda la red de carreteras del Estado es segura, pero tenemos que dedicar más de 600 millones de euros para cumplir una normativa autoimpuesta».

«Necesitaremos más»

La red de autovías de España solo es superada por las de Estados Unidos y China «y nunca se planteó el coste que eso suponía. Además, ahora tenemos unos presupuestos que son la mitad de los que teníamos hace diez años», puntualizó Javier Herrero, quien se mostró convencido de que «para los próximos años necesitaremos más».

El director general tiene claro que «la conservación de las carreteras cada vez cobra más importancia» y explicó que se han 'rescatado' peajes de autovía pero que los ciudadanos no tienen en cuenta que «nada es gratis». A pesar de ello, explicó que el próximo 1 de enero se rescatarán las autovías Tarragona-Alicante y Sevilla-Cádiz, al tiempo que advirtió de que «el coste está ahí».

Y todo este planteamiento se topa, además, con una situación de prórroga presupuestaria y un Gobierno de la nación en funciones, lo que dificulta que los diferentes departamentos puedan disponer de los fondos suficientes para acometer una serie de obras de conservación y mantenimiento que los técnicos consideran indispensables.