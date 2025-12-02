Adrián Barbón: «Sepamos cuidar nuestro modelo turístico, no queremos morir de éxito»

Susana D. Tejedor Gijón Martes, 2 de diciembre 2025, 23:25 Comenta Compartir

«Los mejores años del turismo están por llegar, sepamos cuidar nuestro modelo, no queremos morir de éxito», proclamó el presidente del Principado en la gala que celebró los 40 años de la marca 'Asturias, Paraíso Natural'. «Vamos a seguir luchando para que el paraíso dure mucho más», añadió. En cinco categorías se distinguieron a quienes contribuyeron a hacer crecer «una apuesta valiente que nos hace únicos, con solo tres palabras», dijo la periodista asturiana Marta Reyero, en la presentación del acto que tuvo lugar en el Teatro de la Laboral. Crivencar-Tierra Astur, en la categoría empresarial; OTEA, Hostelería y Turismo en Asturias, en el ámbito asociativo; el Descenso del Sella y la Escuela Asturiana de Piragüismo, de forma conjunta, en creación de recursos turísticos; el fotógrafo Juanjo Arrojo, en la categoría de imagen y comunicación, y Pedro de Silva, Pedro Piñera (a título póstumo) y Tomás Flores, como impulsores de la marca hace cuatro décadas. Una «celebración que va de una mirada, no de una marca, un símbolo que emociona aquí y lejos, un símbolo que hace que nos reconozcan a kilómetros», apuntó la vicepresidenta del Gobierno asturiano, Gimena Llamedo.

«Asturias es mágica, pero no se construye con una varita ni con un tuit y un me gusta», resaltó Pedro de Silva al recibir el premio, que recordó que cuando apareció el eslogan «Asturias estaba muy lejos de ser un paraíso natural; en aquel tiempo las aguas del Nalón y el Caudal bajaban negras, solo estaba protegido el bosque de Muniellos y una parte de los Picos de Europa y el medio rural carecía de muchas cosas, en algunos sitios no había ni luz», recordó. «El turismo era una quimera». Pero, relató, poco a poco se fueron alcanzando logros. «Unidos en Asturias hemos ganado siempre; el proyecto funcionó por una triple fórmula: propósito, voluntad y trabajo y toca seguir trabajando por mejorar y conservar el paraíso natural porque siempre estará amenazado».

También Adrián Barbón elogió la valentía de apostar por «un modelo turístico alejado de lo que se llevaba» en una Asturias muy diferente hace 40 años a la actual.

«Somos un sector económico pero ante todo somos un sector social», destacó José Luis Álvarez Almeida que pidió «seguir luchando por valorar y proteger lo nuestro».

Dionisio de la Huerta, impulsor del Descenso Internacional del Sella, fue mencionado a lo largo de la gala, como pilar esencial de este acontecimiento.

Y «un abrazo a toda una vida centrada en mirar y capturar la magia de esta tierra», le valió a Juanjo Arrojo este premio. «La fotografía es una forma de mirar una tierra, una auténtica filosofía», dijo.

El agradecimiento a los productores del campo, «auténticos héroes» a lo largo de «una Asturias muy diferente que no miraba al mundo como hoy», fueron las palabras de César Suárez, de Crivencar. Herbamora, José Manuel Tejedor y Marisa Valle Roso –Premio de Cultura de EL COMERCIO de este año– pusieron la nota musical de la velada.