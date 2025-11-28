El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Adriana Lastra, junto a Adrián Barbón y a José Luis Ábalos, durante una visita del exministro a Asturias. Damián Arienza

Adriana Lastra sobre Ábalos: «Todo lo que está diciendo es falso»

La delegada del Gobierno en Asturias niega las acusaciones del exministro, que afirma que su entrada en prisión se debe a una estrategia de Moncloa para «tapar el alcance de las relaciones entre Air Europa y Begoña Gómez»

Álex Fuente

Langreo

Viernes, 28 de noviembre 2025, 12:59

Comenta

Antes de que el juez decretara su ingreso en prisión, el exministro de Transportes y exsecretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, concedía ... a un periódico de tirada nacional una entrevista. En la conversación con este diario, apuntaba directamente a Moncloa de su situación, dentro de una estrategia para «tapar el alcance de las relaciones entre Air Europa y Begoña Gómez», la esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Esta mañana, la delegada del Gobierno en Asturias, Adriana Lastra, fue preguntada por estas declaraciones. Y su respuesta fue clara: «Si todo lo que dicen los que ahora están en prisión tiene la misma veracidad que esa reunión con el señor Otegui de la que hablaban, pues les puedo decir que todo lo que están diciendo es falso», dijo quier fuera vicesecretaria general del PSOE y portavoz del grupo socialista en el Congreso de los Diputados este viernes en una visita en Langreo a las obras de desmantelamiento de la central térmica de Lada.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Piqué se vuelve a calzar las botas para ayudar a su Andorra y puede estar en El Molinón
  2. 2 Un restaurante de Gijón llega a la final de la Mejor Pizza de España
  3. 3 Los padres de Mael, el niño gijonés amputado de manos y pies, piden soluciones para garantizar la escolarización del menor: «Necesita ayuda»
  4. 4 Parking gratuito en el centro de Gijón y en La Arena para promover las compras navideñas
  5. 5

    Ábalos y Koldo, a prisión por la trama corrupta que cerca al Gobierno
  6. 6

    El Ayuntamiento de Gijón estudia prohibir los patinetes eléctricos en los autobuses
  7. 7 Herido grave un motorista de 53 años que quedó atrapado bajo un coche en Avilés
  8. 8 El ultra del Sporting detenido por vender droga los días de partido afronta siete años de prisión
  9. 9

    El Gobierno de Asturias gastará este año 60 millones más para cubrir la subida salarial a los empleados públicos
  10. 10

    Nueva Ley de Salud Mental de Asturias: una oficina para proteger los derechos de los pacientes, ingresos voluntarios y política de «contenciones cero»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Adriana Lastra sobre Ábalos: «Todo lo que está diciendo es falso»

Adriana Lastra sobre Ábalos: «Todo lo que está diciendo es falso»