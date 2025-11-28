Adriana Lastra sobre Ábalos: «Todo lo que está diciendo es falso»

Antes de que el juez decretara su ingreso en prisión, el exministro de Transportes y exsecretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, concedía ... a un periódico de tirada nacional una entrevista. En la conversación con este diario, apuntaba directamente a Moncloa de su situación, dentro de una estrategia para «tapar el alcance de las relaciones entre Air Europa y Begoña Gómez», la esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Esta mañana, la delegada del Gobierno en Asturias, Adriana Lastra, fue preguntada por estas declaraciones. Y su respuesta fue clara: «Si todo lo que dicen los que ahora están en prisión tiene la misma veracidad que esa reunión con el señor Otegui de la que hablaban, pues les puedo decir que todo lo que están diciendo es falso», dijo quier fuera vicesecretaria general del PSOE y portavoz del grupo socialista en el Congreso de los Diputados este viernes en una visita en Langreo a las obras de desmantelamiento de la central térmica de Lada.

En su entrevista a 'El Mundo', Ábalos ha querido mandar un mensaje muy claro al Gobierno, en clave amenaza, insinuando que está dispuesto a tirar de la manta. Afirma el exministro que fue Pedro Sánchez quien le citó a su despacho para informarle que existía una investigación contra Koldo García.

En la entrevista, Ábalos ratifica las conversaciones analizadas por la UCO y en las que supuestamente vincularían a la esposa de Sánchez con el rescate de Air Europa. Para el exministro, investigar a la aerolínea y ese proceso de rescate supondría «abrir el melón» y, en ese caso, el alcance de los hallazgos derivados sería «considerable»: «Ahí podemos llegar a Begoña. Podemos llegar bien llegados», afirma en una de sus respuestas.

Adriana Lastra no da credibilidad alguna a estas afirmaciones de quien fuera su compañero de partido. «Todo lo que está diciendo es falso», dijo este viernes. En una entrevista publicada por EL COMERCIO el pasado 20 de septiembre, la primera en la que habló de los presuntos casos de corrupción que se les imputa a Ábalos y Santos Cerdán, quien fuera tambien secretario de Organización del PSOE, la delegada del Gobierno afirmaba tajantemente que nunca tuvo conocimiento de esas presuntas irregularidades.