Adriana Lastra suspende su agenda por cuestiones médicas La delegada del Gobierno en Asturias permanece ingresada en el HUCA desde el fin de semana

J. M. P. Lunes, 10 de noviembre 2025, 22:54

La delegada del Gobierno en Asturias, Adriana Lastra, ha tenido que suspender provisionalmente su agenda por cuestiones médicas. De hecho, desde el pasado sábado permanece ingresada en el Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA), donde le están practicando algunas pruebas a raíz de una indisposición.

El presidente del Principado, Adrián Barbón, aprovechó sus redes sociales para mandarle «todo mi cariño y apoyo, así como toda mi fuerza a Adriana». Está seguro Barbón de que «pronto estará bien y podrá volver a casa con su marido e hijos».

