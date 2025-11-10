El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
La delegada del Gobierno en Asturias, Adriana Lastra, el pasado septiembre. Mario Rojas

Adriana Lastra suspende su agenda por cuestiones médicas

La delegada del Gobierno en Asturias permanece ingresada en el HUCA desde el fin de semana

J. M. P.

Lunes, 10 de noviembre 2025, 22:54

Comenta

La delegada del Gobierno en Asturias, Adriana Lastra, ha tenido que suspender provisionalmente su agenda por cuestiones médicas. De hecho, desde el pasado sábado permanece ingresada en el Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA), donde le están practicando algunas pruebas a raíz de una indisposición.

El presidente del Principado, Adrián Barbón, aprovechó sus redes sociales para mandarle «todo mi cariño y apoyo, así como toda mi fuerza a Adriana». Está seguro Barbón de que «pronto estará bien y podrá volver a casa con su marido e hijos».

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere el empresario Pelayo Roces, exdiputado del PP y fundador de Foro
  2. 2

    Al menos tres detenidos en Gijón relacionados con el narco fallecido en Toledo
  3. 3 Identifican el cadáver de una joven de 24 años a la que apuñalaron y enterraron en cal viva en Langreo en 1991
  4. 4

    Los procesos judiciales abiertos retrasan el inicio del hospital de Quirón en Gijón
  5. 5

    Somió pide una playa verde con parking, piscinas y salida al mar
  6. 6 Detenido un hombre tras amenazar a otro con un arma blanca en Gijón
  7. 7 El vuelo Asturias-Londres, desviado a Nantes tras sentirse indispuesto un pasajero
  8. 8 Una pota olvidada al fuego provoca un incendio en El Llano, en Gijón
  9. 9

    Los asturianos que no estudian ni trabajan y tampoco buscan empleo aumentan un 69% en un año, hasta los 12.200
  10. 10 La gripe se dispara en Asturias, aunque lo peor vendrá antes de Navidad

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Adriana Lastra suspende su agenda por cuestiones médicas

Adriana Lastra suspende su agenda por cuestiones médicas