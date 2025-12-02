Advertencia de la Aemet: aviso naranja por fuerte oleaje en Asturias a las puertas del puente de la Constitución La Agencia Estatal de Meteorología prevé olas de hasta seis metros de altura y los servicios de emergencia aconsejan extremar las precauciones

Con las calles ya iluminadas por las primeras luces navideñas y a las puertas del puente de la Constitución, Asturias encara unos días de tiempo inestable tanto en la costa como en el interior. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha emitido un aviso naranja por fuerte oleaje que afectará especialmente al litoral occidental, coincidiendo con el inicio de este periodo festivo.

El aviso se activará este martes 2 de diciembre a las 15 horas y permanecerá vigente hasta las 19.59 horas del miércoles 3 de diciembre. Durante ese tiempo, el mar Cantábrico presentará olas de hasta seis metros de altura significativa, lo que supone la media del tercio de las olas más altas, aunque algunas podrán superar esa cifra. A partir de la noche del miércoles, el nivel descenderá a amarillo, prolongándose hasta la medianoche. El jueves continuará la mar combinada del noroeste con olas de entre cuatro y cinco metros, acompañadas de viento del oeste y suroeste que alcanzará rachas de hasta 61 kilómetros por hora.

La jornada de este martes estará marcada por un aumento de la nubosidad, con chubascos que podrán aparecer en cualquier punto del Principado, aunque serán más frecuentes en el occidente y en la Cordillera. Los vientos soplarán del suroeste, moderados en general, con rachas más flojas hacia el oriente. Las temperaturas máximas descenderán de forma notable: hasta 4 o 5 grados en el sector occidental, 2 o 3 grados en el centro y apenas un grado en el oriente respecto al lunes. Las mínimas, en cambio, subirán de manera generalizada, especialmente en el interior central.

El miércoles se espera un ambiente nuboso que irá cubriéndose por completo a lo largo del día, con brumas y nieblas dispersas en zonas altas de la Cordillera y del suroccidente. Las precipitaciones serán débiles, más frecuentes en la costa y en el occidente, mientras que la cota de nieve ascenderá de los 1000 a los 1600 metros. Las temperaturas apenas variarán, con heladas débiles en la Cordillera y moderadas en las cumbres. El viento del suroeste soplará con fuerza, especialmente en el tercio occidental.

El jueves continuará la inestabilidad, con cielos cubiertos y lluvias débiles a moderadas, persistentes en la Cordillera y en el litoral. La cota de nieve bajará a 1000-1200 metros al final del día. Las mínimas subirán en la Cordillera y se mantendrán en el resto, mientras que las máximas descenderán en la mitad oriental. El viento de componente oeste y suroeste será flojo a moderado en el interior, pero con intervalos fuertes y rachas muy intensas en zonas expuestas del litoral.

El viernes se mantendrá el cielo nuboso, con precipitaciones débiles y una cota de nieve que comenzará en 1200 metros y ascenderá por encima de los 2000 en la Cordillera. Las mínimas apenas variarán y las máximas subirán. El viento seguirá soplando de oeste y suroeste, con rachas muy fuertes en zonas expuestas.

Extremar la precaución

Ante esta situación, los servicios de Emergencias recomiendan extremar la precaución: evitar acercarse a muelles, espigones y playas; no estacionar vehículos en zonas expuestas al oleaje; suspender actividades náuticas y revisar las amarras de las embarcaciones; y no arriesgarse a sacar fotografías o vídeos cerca de donde rompen las olas. También se aconseja evitar el baño en playas con bandera roja o sin servicio de salvamento. En caso de caída al agua, se recomienda mantener la calma, no nadar contracorriente y esperar ayuda. Si se presencia un accidente, se debe avisar de inmediato al 112.