Imagen de la plataforma de aeronaves, a punto de quedarse sin espacio. E. C.

¿Tiene el aeropuerto de Asturias espacio para tanto avión?

Los controladores alertan del riesgo de saturación que sufre la plataforma de aeronaves, mientras que Aena considera que sus nueve espacios son suficientes

Chelo Tuya

Gijón

Jueves, 13 de noviembre 2025, 14:29

Casi 2 millones de viajeros para cerrar 2024. Más de millón y medio en los nueve primeros meses del año, en los que se ... han registrado casi 12.000 operaciones, un 1,4% más que el año pasado. El aeropuerto de Asturias acelera este año para romper su techo de cristal y que el viajero '2 millones' aterrice por primera vez en la región.

