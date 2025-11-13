¿Tiene el aeropuerto de Asturias espacio para tanto avión?

Casi 2 millones de viajeros para cerrar 2024. Más de millón y medio en los nueve primeros meses del año, en los que se ... han registrado casi 12.000 operaciones, un 1,4% más que el año pasado. El aeropuerto de Asturias acelera este año para romper su techo de cristal y que el viajero '2 millones' aterrice por primera vez en la región.

Todo gracias a la inversión millonaria realizada por el Principado en las dos últimas legislaturas, con hasta 19 millones destinados a diferentes concursos de promoción turística de los que, salvo las rutas con Madrid, Barcelona y Lanzarote, se benefician todas las ofrecidas por el aeropuerto asturiano en la cartelera de invierno.

Así, cuentan con refuerzo económico regional los vuelos a Alicante, Valencia, Málaga, Sevilla, Granada, Mallorca, Gran Canaria, Tenerife (norte), Londres (Gatwick), París, Ámsterdam, Bruselas, Roma, Düsseldorf (Weeze), Lisboa y Milán), un refuero que ha servido para nutrir de pasajeros el tráfico aéreo.

Y si, tal y como adelantó EL COMERCIO, el crecimiento ya hace saltar las costuras de la terminal, en la que se entrecruzan las colas de viajeros para diferentes conexiones, y que obligó a ampliar la zona de control de pasajeros, previa al acceso a las puertas de embarque, también parece haber dejado corto el espacio para las aeronaves.

Así lo aseguran los controladores asturianos, que han advertido a la dirección del aeropuerto asturiano del «riesgo de colapso» y «saturación» que ya se ha vivido este verano, ante el embotellamiento de la plataforma de aeronaves. Tiene espacio esta zona para nueve aeronaves, y, aseguran desde la torre de control, «ha habido momentos de dejar a un avión en espera hasta tener hueco».

La respuesta de Aena no ha sido la esperada por la torre de control. Desde el ente que gestiona la red aérea del país se respondió a EL COMERCIO que «la plataforma de aeronaves es más que suficiente para atender el tráfico actual y el futuro».

Diseñada hace quince años

Una contestación que no comparten los profesionales de la torre. «es inconcebible que no esté prevista la ampliación de la plataforma de aeronaves». Plataforma que se estrenó hace ahora 15 años, puesto que la última gran ampliación del aeropuerto asturiano se llevó finalizó en 2005.

En ese momento, además de disponer del, luego, controvertido sistema de aterrizaje sin visibilidad, la terminal estrenó los nueve puestos de estacionamiento, tres de los cuales cuentan con servicio de 'finger', es decir, de la pasarela que permite el acceso directo desde la terminal al avión, sin tener que utilizar las escaleras. Una ampliación que llegaba cuando aún se veía lejano lograr el viajero 1,5 millones. Que no llegó hasta 2007.

Para la torre, «no es lógico apostar por el parking de vehículos y no el de aeronaves», sobre todo «cuando desde el aeropuerto piden usar la calle de rodadura». Una petición rechazada «por ser un riesgo y podría dejar el aeropuerto bloqueado».