El aeropuerto de Asturias ganó 4.700 nuevos viajeros al mes desde enero

La terminal cerró octubre con 1.743.099 usuarios, un 2,8% más que el año pasado. La cifra apunta a que el pasajero '2 millones' aterrizará en el Principado este año

Chelo Tuya

Gijón

Viernes, 14 de noviembre 2025, 13:01

Comenta

Casi 4.700 nuevos pasajeros cada mes desde enero. El aeropuerto de Asturias puede romper este año su techo de usuarios, los 2 millones ... de viajeros, gracias a las cifras de récord que registra cada mes. En octubre, tras crecer un 5,7%, movió a 182.713 personas. En los diez primeros meses del año, 1.743.090, lo que supone un 2,8% más que el año pasado y que falten solo 256.910 personas para llegar a la cifra tótem.

