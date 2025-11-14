El aeropuerto de Asturias ganó 4.700 nuevos viajeros al mes desde enero

Casi 4.700 nuevos pasajeros cada mes desde enero. El aeropuerto de Asturias puede romper este año su techo de usuarios, los 2 millones ... de viajeros, gracias a las cifras de récord que registra cada mes. En octubre, tras crecer un 5,7%, movió a 182.713 personas. En los diez primeros meses del año, 1.743.090, lo que supone un 2,8% más que el año pasado y que falten solo 256.910 personas para llegar a la cifra tótem.

Así lo reflejan las estadísticas de Aena, que sitúan al aeropuerto asturiano en el puesto 18 de todos los del país, además de consolidarse como el tercer aeropuerto del norte de España en tráfico de pasajeros. El líder de la cornisa sigue siendo Bilbao, que tras sumar 673.480 usuarios en octubre, y crecer un 7,9%, acumula en diez meses 6.015.667 viajeros, un 3,7% más que el año anterior.

Sigue en el segundo puesto Santiago de Compostela, pese a que sus números están en rojo. Bajó en octubre un 9,3%, al mover a 276.814 personas, y cierra diez meses en negativo: sus 2.783.018 usuarios suponen un 11,9% menos que el año pasado.

Tras Asturias aparecen los aeropuertos de A Coruña, Santiago y Vigo. El coruñés es el único de los gallegos con números en positivo. Movió a 116.614 personas en octubre, un 10,4% más, y acumula 1.077.184 usuarios desde enero, un 4,3% más que en 2024. Sin embargo, por la terminal de Vigo pasaron en octubre un 0,6% menos de viajeros, hasta los 90.567. Una caída que, no obstante, no empaña los datos anuales, ya que los 921.629 usuarios suponen un aumento del 5,2% sobre 2024.

De los aeropuertos norteños, Santander ocupa el quinto puesto, pese a cerrar diez meses en negativo. Desde enero ha movido a 935.519 personas, lo que supone un 2,9% menos que el año pasado. En octubre apenas tuvo una leve mejora del 0,5%, al vender 98.221 pasajes.

El récord, cada vez más cerca

Con las cifras de octubre, parece despejarse el terreno para el aterrizaje del pasajero '2 millones'. Porque necesita el aeropuerto de Asturias vender 256.910 pasajes en los dos últimos meses del año. Si se tiene en cuenta lo sucedido el año pasado, las cuentas pueden ser optimistas.

En noviembre utilizaron la terminal asturiana 142.085 personas. En diciembre, 154.880. En total, 296.965 personas, que supera la cifra a batir este año. Unas cuentas en las que puede afectar la desaparición de la ruta con Stansted que ofrecía, sin apoyo económico, Ryanair. Falta saber si el blindaje de los vuelos con Canarias durante todo el año, con incremento de frecuencias de Binter, ganadora de un contrato de promoción turística, suplen las ausencias.