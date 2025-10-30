El aeropuerto de Asturias, el mejor de los de menos de 2 millones de usuarios

El aeropuerto de Asturias es el mejor de su categoría. Así lo decidió el jurado de los premios internacionales del Travel Retail Enjoy Aena Awards. ... Es decir, es Best Airport of The Year entre los que en 2024 tuvieron un tráfico de pasajeros inferior a los 2 millones.

Aena celebró en la noche del miércoles la II edición de los premios internacionales de travel retail Enjoy Aena Awards. La compañía convocó a los principales operadores de moda, restauración, rent a car y publicidad en una gala celebrada en el Teatro Real y presentada por Susanna Griso.

El Aeropuerto de Asturias obtuvo el premio al mejor aeropuerto en su categoría. También fueron premiados los aeropuertos de Barajas (entre los de más de 12 millones de usuarios) y el brasileño de Recife (para los que tienen entre 2 y 12 millones de pasajeros).

El director del Aeropuerto de Asturias, Pedro Cotilla, recogió el galardón de manos de Javier Marín, vicepresidente ejecutivo de Aena.

Por segundo año, Aena, que gestiona en la actualidad un total de 64 aeropuertos y 2 helipuertos en todo el mundo, reconoció la excelencia de las marcas de retail que operan en su red y que contribuyen a mejorar la experiencia de los pasajeros. Los premios fueron fallados por un jurado externo presidido por Toni Ruiz, presidente del consejo y consejero delegado de Mango.

En palabras de María José Cuenda, directora general Comercial e Inmobiliaria de Aena: «En este 2025, el sector ha demostrado una resiliencia y dinamismo admirables. Con un entorno macroeconómico favorable y un turismo internacional que ha alcanzado cifras históricas, nuestras principales ciudades, como Madrid o Barcelona, han visto cómo sus arterias comerciales y aeropuertos se consolidan como referentes europeos».

El año que viene, quizás el asturiano pueda competir entre los aeropuertos de más de 2 millones de viajeros.