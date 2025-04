El aeropuerto no puede utilizar el radar para operar sin visibilidad Pese a contar con el servicio y los controladores con la habilitación, Enaire no permite su uso

E. C.

Chelo Tuya Gijón Domingo, 20 de abril 2025, 19:12 Comenta Compartir

El aeropuerto de Asturias cuenta con un radar de alta tecnología que permite a la torre de control ver en todo momento. Incluso en momentos ... de nula visibilidad. Sin embargo, no puede utilizarlo. ¿El motivo? Enaire no habilita a la plantilla de la torre de control asturiana para su uso. Aunque sus integrantes están capacitados para ello, ya que muchos han estado antes en otros aeropuertos en los que la torre sí tenía la 'anotación' preceptiva para el uso del radar. ¿Por qué no se 'anota' el uso del radar en la torre asturiana? «Pues porque somos monoposición, es decir, solo un controlador por turno. De 'anotarnos' el uso del radar, tendrían que duplicar personal».

Así lo cuentan los profesionales de la torre de control del aeropuerto de Asturias en un amplio reportaje publicado en ATC Magacine, la revista de la Unión Sindical de Controladores Aéreos (USCA), el sindicato del sector. «Somos la dependencia monoposición (un solo controlador por turno) con más tráfico de viajeros de España, casi 2 millones al año. Y podemos decir que del mundo, porque esa denominación no existe en otros países». Y esa condición «de monocontrolador se está quedando corta, muy corta. La orografía, la meteorología y el propio diseño del TMA (Área de Control Terminal, el espacio aéreo que controla la torre) convencional complican mucho la operativa diaria. Si a eso sumamos la imposibilidad de utilizar las herramientas existentes (radar) por falta de anotación APS (control de vigilancia por aproximación), el paraíso a veces se convierte en un infierno para aquellos que prestamos servicio en solitario en esta dependencia». Solo se les permite utilizar el radar «para el servicio de torre, es decir, para lo que vemos directamente, pero nunca si hay baja visibilidad», algo que, precisan, «ocurre uno de cada cuatro días en primavera, debido a la ubicación del aeropuerto». Una anómala situación que la torre asturiana ha solicitado cambiar en numerosas ocasiones. «Cuando el aeropuerto de Lanzarote logró el primer millón de viajeros, inmediatamente se le 'anotó' el uso del radar. Aquí, pese a que durante nueve meses al año tenemos más pasaje que el aeropuerto de Menorca, que también lo tiene, no se nos permite. Y ellos, claro, no son monoposición». Y también apuntan el largo horario que permiten al aeropuerto: «No está operativo desde las 4 a las 6 horas de noviembre a abril y entre las 3 y 4 horas de mayo a octubre, por lo que hemos acordado un servicio 24 horas». El «calvario» del ILS Un servicio que hizo correr ríos de tinta (Iberia se negó a utilizarlo, Spanair y Air Europa presentaron quejas, daba errores en la lectura del altímetro...) hasta que se concluyó que, para utilizarlo, «las tripulaciones hayan tenido que practicarlo previamente con buen tiempo y visibilidad». En opinión de los controladores asturianos, «por el equipamiento de radioayudas y, por qué no decirlo, por el servicio que prestamos, es por lo que las aproximaciones de Asturias se han convertido en un clásico para las prácticas militares de todo tipo, así como de escuelas de pilotos y de compañías aéreas». De momento, «estamos a la espera de la aprobación definitiva de unos nuevos procedimientos de baja visibilidad menos restrictivos que permitan una gestión del tráfico más ágil». Y permitan a la torre utilizar el radar. UGT niega que el aeropuerto tenga acuerdo con el Sespa para traslados médicos «Si tiene ese acuerdo firmado, pedimos al director del aeropuerto de Asturias que lo enseñe, pero no creo que lo haga porque no lo puede tener». Javier Álvarez Fernández, portavoz del Sindicato Profesional de Transporte Sanitario, reta a Aena, en la persona de Pedro Cotilla, el director de la terminal asturiana, a que muestre «el Acuerdo de Coordinación entre el Aeropuerto de Asturias y la Unidad de Coordinación de Atención a las Urgencias Médicas (SAMU) del Servicio de Salud del Principado (Sespa), que garantiza la atención a todos los pasajeros, usuarios y trabajadores». Un acuerdo utilizado por Aena para justificar la supresión del servicio de ambulancia en el aeropuerto asturiano. Tras décadas de servicio, el próximo día 30 será el último, ya que Aena habla de ese acuerdo y de que sus protocolos solo obligan a tenerlo en aeropuertos de más de 4 millones de viajeros. UGT no descarta paros, pues defiende que el servicio «viene en el convenio colectivo». con un radar de alta tecnología que permite a la torre de control ver en todo momento. Incluso en momentos de nula visibilidad. Sin embargo, no puede utilizarlo. ¿El motivo? Enaire no habilita a la plantilla de la torre de control asturiana para su uso. Aunque sus integrantes están capacitados para ello, ya que muchos han estado antes en otros aeropuertos en los que la torre sí tenía la 'anotación' preceptiva para el uso del radar. ¿Por qué no se 'anota' el uso del radar en la torre asturiana? «Pues porque somos monoposición, es decir, sólo un controlador por turno. De 'anotarnos' el uso del radar, tendrían que duplicar personal». Así lo cuentan los profesionales de la torre de control del aeropuerto de Asturias en un amplio reportaje publicado en 'ATC Magacine', la revista de la Unión Sindical de Controladores Aéreos (USCA), el sindicato del sector. «Somos la dependencia monoposición con más tráfico de viajeros de España, casi 2 millones al año. Y podemos decir que del mundo, porque esa denominación no existe en otros países». Y esa condición «de monocontrolador se está quedando corta, muy corta. La orografía, la meteorología y el propio diseño del TMA (Área de Control Terminal, el espacio aéreo que controla la torre) convencional complican mucho la operativa diaria. Si a eso sumamos la imposibilidad de utilizar las herramientas existentes (radar) por falta de anotación APS (control de vigilancia por aproximación), el paraíso a veces se convierte en un infierno para aquellos que prestamos servicio en solitario en esta dependencia». Sólo se les permite utilizar el radar «para el servicio de torre, es decir, para lo que vemos directamente, pero nunca si hay baja visibilidad», algo que, precisan, «ocurre uno de cada cuatro días en primavera, debido a la ubicación del aeropuerto». Una anómala situación que la torre asturiana ha solicitado cambiar en numerosas ocasiones. «Cuando el aeropuerto de Lanzarote logró el primer millón de viajeros, inmediatamente se le 'anotó' el uso del radar. Aquí, pese a que durante nueve meses al año tenemos más pasaje que el aeropuerto de Menorca, que también lo tiene, no se nos permite. Y ellos, claro, no son monoposición». Y también apuntan el largo horario que permiten al aeropuerto: «No está operativo desde las 4 a las 6 horas de noviembre a abril y entre las 3 y 4 horas de mayo a octubre, por lo que hemos acordado un servicio 24 horas».

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión