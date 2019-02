El aeropuerto recupera el 'finger' que llevaba seis días inutilizado Varias de las participantes en la Olimpiada de Biología. :: P. LORENZANA Sábado, 2 febrero 2019, 03:52

El aeropuerto de Asturias recuperó ayer el 'finger' que llevaba seis días inutilizados. A las 7.40 horas de ayer desde el aeropuerto despegó un avión de Vueling que llevaba desde el sábado averiado en la plataforma de aeronaves e impidiendo el uso de uno de los tres 'fingers' de la terminal. Estacionado en la posición dos de la plataforma, al no carecer el aeropuerto asturiano de tractor de remolque aeronáutico, el avión no pudo moverse, con lo que dejó sin uso la pasarela número uno. Fuentes aeroportuarias criticaron esta situación y recordaron que se ya habían advertido a AENA de la necesidad de incluir la disponibilidad de tractores en el pliego para adjudicar el servicio de handling. AENA explicó que el aeropuerto de Asturias no necesita ese tipo de ayudas y que, al disponer de otros dos 'fingers', no se perdió operatividad.