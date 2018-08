«Mi hermana fue a ponerse unas carillas y cuatro implantes y acabó sin dientes»

En noviembre de 2015, Mónica Merino acudió a una clínica dental que acababan de abrir en la avenida de Los Campones de Gijón. Le ofrecieron un buen precio y comenzó un procedimiento. Asegura que fue la primera clienta. Dos años después, está a tratamiendo psiquiátrico y prefiere no hablar de su propia experiencia. Sí narra la de su hermana, Ana, a quien lamenta haber recomendado «ven a iDental» cuando se interesó. «Acudió a ponerse unas carillas y cuatro implantes, pero acabaron extirpándole todos los dientes». Los implantes «no le encajaban» y las carillas «se le caían». «Y la dejaron sin dientes, arriba y abajo. Es un crimen». Ahora le cuesta dormir por los dolores. Ambas han pagado ya sendos tratamientos. «Además de devolvernos el dinero, nos tendrían que indemnizar».

Cuando ríe, Marta Fernández se tapa la boca con la mano. Habla sin mostrar los dientes y últimamente le preocupa no encontrar trabajo. «¿A quién van a contratar con la boca así?», se pregunta. Es otra de los más de setecientos afectados por el cierre de las clínicas iDental. Tiene seis implantes y varias coronas sin poner. «Estos incisivos estaban sanos, y por estética me limaron y me pusieron carillas de composite que me han destrozado la mordida», señala. Junto a ella, su marido Javier Quiroga, que adelgazó diez kilos desde que le extirparon todos los dientes y le pusieron coronas de resina provisionales que todavía lleva y que le han afectado al habla y le obligan a cuidar sus comidas.

El tratamiento les iba a costar casi 8.000 euros, con un 90% de descuento sobre el presupuesto inicial en el caso de Javier y 80% en el de Marta. «Nos anularon entre veinte y veinticinco citas y nos olimos el asunto», por lo que en mayo dejaron de pagar a las financieras y pidieron una copia de sus historiales. Los dos sufren de ansiedad. Ayer se enteraron de la operación policial en Oviedo, a las puertas de la Junta General del Principado donde minutos antes habían mantenido una reunión con el diputado del Partido Popular Carlos Suárez. «La incautación de las historias es el primer paso fundamental para resolver nuestra situación», exclamaban, aliviados.