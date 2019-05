«Los aforamientos vulneran el principio de igualdad ante la ley» José Ignacio Pérez Villamil, en su despacho. / PABLO LORENZANA José Ignacio Pérez Villamil | Magistrado de la Sala de lo Civil y Penal del TSJA «Una justicia tardía es menos justicia, pero tampoco soy partidario de una inmediata. Eso es el pelotón de fusilamiento» LAURA MAYORDOMO OVIEDO. Viernes, 3 mayo 2019, 02:13

«No serviría para político porque digo todo lo que pienso», bromea José Ignacio Pérez Villamil (Luarca, 1952). Juez de lo Penal y de lo Contensioso-Administrativo antes que magistrado de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA), hoy recibe la Cruz Distinguida de Primera Clase de la Orden de San Raimundo de Peñafort, que concede el Ministerio de Justicia.

-¿Cómo recibe el reconocimiento?

-Emocionado y agradecido a mis compañeros, que fueron los que iniciaron el trámite de la solicitud.

-¿Por qué cree que se lo conceden?

-Probablemente hayan valorado mis más de cuarenta años de dedicación a la justicia, pero fundamentalmente por el aprecio que me tienen.

-¿Fue la carrera judicial su meta ya desde su época de estudiante?

-No soy un juez vocacional en origen, sino vocacional de ejercicio. Elegí la de juez como podía haber elegido cualquier otra salida profesional a través de las oposiciones.

-¿Cómo dio el paso?

-Por un profesor de la facultad, Francisco Luces Gil. Él me animó.

-En el ejercicio profesional, cuál ha sido el momento más delicado.

-Han sido muchos, pero recuerdo mi época en el juzgado de lo Penal, cuando la droga fue el detonante de la comisión de delitos. Fue un momento duro desde el punto de vista de la implicación personal. No buscábamos castigar con penas de reclusión sino que buscábamos alternativas dentro de la ley que posibilitaran la rehabilitación y la deshabituación del consumo. Nuestra labor fue reconocida por Proyecto Hombre.

-En 2004 se convirtió en magistrado de la Sala de lo Civil y Penal del TSJA, «la plaza que deseaba y que cumple sobradamente todas mis expectativas profesionales», decía entonces. ¿Lo mantiene?

-Tal cual. Estoy encantado en esta sala, como lo estuve en anteriores destinos, en los que aprendí mucho, conocí gente sabia y coincidí con funcionarios leales y entregados a la administración de Justicia.

-¿Le ha dado mucho trabajo?

-No es un destino de volumen de trabajo, pero cualitativamente sí es relevante. Entre otras cosas, porque aquí tenemos competencia para enjuiciar a los aforados y la trascendencia mediática de esos juicios es importante. Ahora mismo, el trabajo ha aumentado de forma exponencial con las apelaciones de las sentencias dictadas por las audiencias provinciales en primera instancia, lo que se llama la segunda instancia penal.

-En alguna ocasión le he oído declararse contrario a los aforamientos.

-Sí. Me parecen una vulneración del principio de igual ante la ley.

-¿La confirmación de que la justicia no es igual para todos?

-La confirmación de que el juez natural debería ser el mismo para todos. Estar aforado no es igual a impunidad, pero sí es cierto que puede lugar a resultados contradictorios. No es lo mismo que un determinado asunto lo vea el Tribunal Supremo que un juzgado de instrucción

-¿Urge una actualización de los tiempos procesales?

-Sí, sobre todo en la fase de instrucción penal, que en este país tiene garantías innecesarias. La mayor parte de los recursos contra las decisiones del juez de instrucción no deberían existir. Eso es lo que dilata las instrucciones. Hay que reformar la instrucción, aligerar de recursos esa fase y quitar los plazos previstos por la ley, porque hay instrucciones que son necesariamente largas. Por ejemplo, los supuestos de corrupción económica. Delimitar la instrucción de alguna forma significa impunidad para determinadas conductas.

-¿Una justicia tardía genera injusticia?

-Una justicia tardía es menos justicia. Pero tampoco soy partidario de la justicia inmediata, que es el pelotón de fusilamiento, carente de todas las garantías.

-¿La falta de medios es un mal con carácter general en la justicia?

-Sí. Las administraciones públicas no aprecian la existencia de carencias materiales como lo hacemos nosotros y la justicia siempre queda relegada en su orden de prioridades. Pero, si el poder judicial no funciona, el Estado de Derecho se resiente.

-En los últimos años, los jueces han secundado hasta dos huelgas...

-Por lo que se protesta principalmente es por la injerencia de los otros poderes, no tanto en la administración de justicia como en la forma de selección de cargos, porque eso afecta directamente a la independencia. Es a lo que nos rebelamos los jueces.

-¿Por que les molestó tanto la pancarta que el colectivo Asturies Feminista colgó en el Ayuntamiento de Oviedo con motivo del 8M?

-Porque hacía una generalización injusta e injustificada. Jueces y magistrados estamos decididamente a favor de la igualdad y contra la violencia machista.

-¿Niega que exista una justicia patriarcal?

-Absolutamente.

-Presidir el Tribunal Superior de Justicia, algo que intentó en 2003 y 2014, ¿es una espina clavada?

-Es un episodio pasado que probablemente ya no se vuelva a repetir. Ya no me apetece.