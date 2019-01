«Cuando los africanos llegan al primer mundo, no hay libro de reclamaciones» El arzobispo de Oviedo, en una escuela en Benín. Sanz Montes defiende a los emigrantes en su tercera misión diocesana en Benín: «Me pongo de su parte» MARLA NIETO OVIEDO. Miércoles, 30 enero 2019, 03:33

El arzobispo de Oviedo, Jesús Sanz Montes, visita de nuevo la misión diocesana en Benín. Es la tercera vez que lo hace y en esta ocasión recorre la zona de Gamia. Y desde allí realizó una intensa defensa de quienes tienen que abandonar su país en busca de un futuro mejor.

«En el sencillo hotel donde nos hospedamos no había apenas comodidades, esas que no buscábamos. Pero sí que me topé con la sorpresa de tener debajo del colchón lo que no debía haber y que nos obligaba a elegir entre acabar con una colonia de cucarachas o pedir amablemente otra habitación, que es lo que hice. No hay libro de reclamaciones, como tampoco lo hay cuando los africanos van a nuestros primeros mundos y sufren las condiciones humillantes o deshonrosas que les parecía dejar atrás», relató Jesús Sanz. «Tampoco ellos reclaman nada, ni quizás se les consentiría una humillación más. Yo me puse de su parte, como ellos, y quise experimentar el resultado de llegar en mi pobre patera europea a las orillas del mar», añadió. Así, tras una noche larga marcada por el calor y la humedad, Sanz Montes destacó que valoró «cosas que tienes, que no mereces, y que disfrutas sin más por el simple hecho de haber nacido en otro lugar, en otra familia, en otra cultura y en otra religión».