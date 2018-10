Las agencias de viaje asturianas estudian acciones legales contra la aerolínea TAP La compañía, que anuló la ruta con numerosos pasajes vendidos, solo ofrece la recolocación en vuelos desde Madrid CHELO TUYA GIJÓN. Jueves, 11 octubre 2018, 03:57

La decisión de TAP de suprimir, de forma abrupta y unilateral, la ruta con Lisboa a partir del 28 de octubre acabará en los tribunales. La patronal Operadores Turísticos y Agencias de Viaje de Asturias (OTAVA) activó «a nuestro servicio jurídico para tomar las medidas legales a las que los pasajeros tengan derecho».

Así lo aseguró a EL COMERCIO Mónica Blanco. La portavoz de OTAVA explicó que, «de momento, las soluciones que nos ofrece TAP pasan por recolocar a los pasajeros en vuelos desde Madrid». Respecto al número de afectados, señala que es «muy elevado, ya que no solo están los billetes vendidos en puentes, fines de semana y navidades, sino también para viajes de empresa. Recuerda Blanco que el reglamento de la Unión Europea «dice claramente que si la compañía informa a los pasajeros de la cancelación de su vuelo con, al menos, quince días de antelación, estará exenta de pagar compensación». Si lo hace entre dos semanas y siete días antes, «debe ofrecer un transporte alternativo que les permita salir con no más de dos horas de antelación con respecto a la hora de salida y menos de cuatro de retraso en la llegada a destino». Finalmente, si el aviso de cancelación llega con menos de siete días, «deberán ofrecer otro vuelo que no salga más de una hora antes ni llegue dos horas más tarde».

Esa normativa, explica la portavoz de OTAVA, «hace que cada caso será diferente, ya que dependerá de la antelación con que TAP les informe de la cancelación». Las agencias de viaje asturianas fueron las primeras, y únicas a las que TAP informó de su decisión. Pese a haber anunciado, hace quince días, que mantendría la ruta entre Asturias y Lisboa durante el invierno y llegaría a duplicar frecuencias el próximo verano, el lunes envió un comunicado a las 14.30 horas en las que anunciaba la supresión de la conexión a partir del 28 de octubre. También han sido las primeras, y únicas, en anunciar demandas.