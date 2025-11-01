Agotados los primeros 3.500 bonos de alojamiento rural de esta temporada «Los resultados confirman el acierto de una política útil», celebra la vicepresidenta Llamedo que estima en un millón el impacto económico ya logrado

El 16 de septiembre el Principado lanzó una nueva campaña de abonos para el turismo rural. La iniciativa permite al interesado comprar por 75 euros un descuento de 150 euros canjeable en estancias de dos o más noches en más de 200 establecimientos de la comunidad autónoma. De momento, se han vendido más de 3.500 de estos vales prepago, lo que supone un ritmo de unos 80 diarios. La promoción es válida hasta el 31 de diciembre y de mantenerse la actual progresión todo indica que antes de esa fecha ya se habrán agotado los bonos. Según las estimaciones del Principado, el impacto económico logrado con esos 3.500 primeros bonos despachados rondaría el millón de euros en el medio rural.

La vicepresidenta del Principado, Gimena Llamedo, acudió ayer al hotel El Rincón del Cuera, por ser el establecimiento que más visitantes ha recibido y allí hizo balance de lo que va de campaña. Los datos, dijo, «confirman el acierto de una política útil, pensada con el sector y para el sector». «El turismo rural es una de las joyas de la corona del turismo asturiano. Con estos bonos no solo impulsamos las reservas en temporada media y baja, sino que también apoyamos a quienes sostienen la vida en nuestros pueblos: quienes abren sus casas, ofrecen producto local y mantienen viva la hospitalidad asturiana», consideró la vicepresidenta Llamedo.

Por concejos está despuntando la adquisición de bonos para noches en Cangas del Narcea, Llanes, Villaviciosa, Piloña, Somiedo y Cabrales. «Cada estancia genera movimiento en la hostelería, el comercio y las actividades locales. Es una forma eficaz de repartir oportunidades, de mantener empleo y de mostrar al visitante la Asturias más auténtica», argumentó la vicepresidenta del Principado.

Para reforzar la apuesta su departamento lanzó una campaña de promoción centrada en atraer visitantes en otoño.