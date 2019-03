Alberto Coto: «En los juegos de azar no hay trucos ni atajos, la banca siempre gana» 01:35 Marta Jiménez y Álvaro Granda, del Conseyu, junto al calculista Alberto Coto y Pilar Alonso. / HUGO ÁLVAREZ El campeón de cálculo mental protagoniza una campaña contra la ludopatía y advierte: «Los jóvenes cada vez se enganchan más» EUGENIA GARCÍA OVIEDO. Miércoles, 20 marzo 2019, 03:34

¿Cómo ganar en los casinos, en las apuestas deportivas o en las loterías y la Primitiva? «En los juegos de azar no hay trucos ni atajos. La banca siempre gana». Es la lección fundamental que aporta el langreano Alberto Coto, siete veces campeón del mundo y dos veces campeón olímpico de cálculo, además de récord Guinness en catorce ocasiones y protagonista de la pionera campaña contra la ludopatía del Conseyu de la Mocedá.

La campaña informativa, denominada 'Tú ganas', está dirigida a la población de jóvenes adultos (entre 18 y 30 años), el rango de edad que presenta los picos máximos de prevalencia de conductas de riesgo relacionadas con el juego, llegando a presentar hasta un 10% de tasas de juego problemáticas. Consta de cinco vídeos en los que Coto desmitifica los juegos de azar y aclara conceptos como el de «suerte». Explica, por ejemplo, que la probabilidad de acertar los seis números de la Primitiva es de «aproximadamente una entre 14 millones». Si además quieres acertar el reintegro, «tienes una entre 140 millones». Y la de acertar en Euromillones es 1 entre 116.500.000. «Es más probable morir atacado por un tiburón, que te parta un rayo o que te aplaste un meteorito», compara. «En este tipo de juegos, por cada euro que gastas no te devuelven entre 30 y 70 céntimos» aunque 'toque' el premio.

Álvaro Granda: «Es un reto para el próximo Gobierno legislar contra la publicidad 'online'»

El propio Coto incidió ayer, durante la presentación de la campaña en la sede del Conseyu de la Mocedá, en el cariz preocupante que está tomando la influencia de los juegos de azar en la juventud. Como conferenciante, visita toda España divulgando los beneficios de las Matemáticas en los centros escolares. «Los niños de Primaria me ven como un mago, pero los de Secundaria y Bachillerato empiezan a hacer preguntas sobre el juego, especialmente sobre la ruleta, el 'blackjack' o las apuestas deportivas». Esto, asegura, «significa que conocen perfectamente de qué va la película e incluso muchos están empezando a engancharse cada vez más».

Algunos tienen la idea, por lo general errónea, de que «van a vivir cómodamente de ello». No obstante tampoco es cuestión de prohibir: «El juego es entretenido y tiene un componente muy atractivo desde el punto de vista matemático». Por ello recomienda en sus charlas estudiar Matemáticas antes de ponerse a apostar. «Siempre les recomiendo tres cosas. La primera es conocer el lado matemático de cada juego, luego interpretar los datos numéricos y, por último, decidir si arriesgar o no». En su opinión, si los jóvenes completan los dos primeros pasos no les cabrá duda con el tercero: «Jugar no les conviene. Sabrán que el jugador siempre va a perder». Coto reprochó también que con los juegos de azar se produce una cierta publicidad engañosa, ya que «cuando alguien pierde no se difunde nada; solo se saca cuando ganan».

Por su parte, el presidente del Conseyu de la Mocedá, Álvaro Granda, expresó su «preocupación creciente» por la prevalencia del juego en la juventud. «Nos preocupa que sea una adicción que no genera gran alarma social al no estar ligada a un deterioro físico», dijo, y añadió que «es un reto para el próximo Gobierno elaborar un decreto que regule la publicidad 'online' para que los menores dejen de ser bombardeados por referentes deportivos o mediáticos sin una regulación en este ámbito». Pilar Alonso, directora general de Interior, celebró una iniciativa del Conseyu «que asumimos como parte de las estrategias del Principado para cumplir con el programa de prevención del juego» y remarcó que la ludopatía es «una adicción muy poco conocida sobre la que hay que trabajar».