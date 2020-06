«Las entidades locales no tenemos medios para controlar las playas, es imposible», dice el alcalde Llanes El alcalde de Llanes, Enrique Riestra, en 'La lupa', de Canal 10. / JOSÉ SIMAL «Para vigilar los arenales de Llanes la Guardia Civil necesitaría entre setenta y ochenta efectivos», asegura Enrique Riestra L. RAMOS Llanes. Viernes, 12 junio 2020, 01:50

«Las entidades locales no tenemos medios para controlar todas las playas, es totalmente imposible». Es lo que ayer indicaba el alcalde de Llanes, Enrique Riestra, durante una entrevista en 'La Lupa' de Canal 10 con Juan Neira. «O ponen al Ejército o a la Guardia Civil, que por cierto en Llanes me dicen que necesitarían entre setenta y ochenta efectivos para vigilar nuestros arenales, o no nos queda otra que apelar al sentido común de la gente e instalar buena cartelería para advertir de las condiciones de uso y disfrute de las playas», añadió.

Si bien reconoció que la pandemia «sobrepasó a todas las administraciones y hay que aceptar y entender los errores», el regidor llanisco criticó la forma en que se ha venido gestionando el asunto de los arenales. «Las recomendaciones que nos fueron dando son irreales y, además, lo que necesitamos es que nos digan qué es concretamente lo que tenemos que hacer, no nos pueden dejar la responsabilidad de decidir a nosotros, que no tenemos ni los medios ni los técnicos o epidemiólogos para ello». En este sentido, se mostró irónico con los aforos calculados para algunos de los arenales llaniscos por el Principado. «Está claro que lo hicieron desde un despacho, porque ponen 18.000 personas con bajamar en San Antolín y Torimbia, que se quedarían en 6.000, y jamás hubo tanta gente», apuntó. Y se preguntó qué va a suceder cuando suba la marea: «¿Esperamos a que los usuarios se vayan por su propio pie o los echamos? ¿Y a quién echamos?».

Otro asunto al que se hizo referencia durante la entrevista fue a la controvertida llegada de segundos residentes al concejo. Algo que, incidió Riestra, «en todo caso fue puntual y no masivo». Sí reconoció que «muchos vecinos estaban molestos» y que fue necesario «parar y tranquilizarnos un poco», pues «no se puede estigmatizar» a estas personas. «Un municipio como Llanes tiene las puertas abiertas a quienes vienen de otras comunidades, entre otras cosas porque vivimos de ellos y no podemos ser hipócritas», dijo. Y afeó la forma de actuar del Gobierno central en este sentido. «No pueden pedir a los vecinos que sean como la Stasi, vigilando quién llega y quién no, pues es el Estado quien tiene medios suficientes para frenar los viajes hacia las segundas residencias», manifestó.

Enrique Riestra defendió asimismo su bando instando a utilizar mascarillas en Llanes, Nueva y Posada. «El papel de las administraciones es concienciar y mi idea es que cuando vengan los turistas vean que en Llanes para convivir usamos mascarilla, que protege a los demás», aseveró.

Javier Ardines

El alcalde de Llanes tuvo también un recuerdo para su amigo y compañero Javier Ardines, asesinado hace casi dos años en Belmonte de Pría. Con los presuntos autores en prisión provisional, Riestra confía en que el caso quede cerrado de una vez para la sociedad llanisca.

«Nunca se va a hacer justicia con algo tan atroz, pero pido que este trago pase rápido para la familia y de la forma menos dolorosa posible», indicó, y reconoció que el fallecido «está siempre en la memoria de quienes le queríamos y trabajábamos con él».