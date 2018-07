Los alcaldes aplauden que se les permita expropiar edificios en ruinas Avalan la novedad que el Principado quiere incluir en un reglamento porque «ahora el centro se hunde mientras estamos atados de pies y manos» R. MUÑIZ OVIEDO. Domingo, 29 julio 2018, 03:52

Por las buenas o por las malas, los ayuntamientos podrán expropiar los edificios declarados en ruina y los solares a medio levantar pero que lleven tanto tiempo parados que ya haya caducado la licencia de obras. Así será si sale adelante el nuevo reglamento de Ordenación del Territorio y Urbanismo que el Principado a sacado a información pública, para recibir alegaciones antes de darle su forma definitiva. El texto regula un sistema en el que el dueño del bien que está incumpliendo la normativa puede reconocer la situación y entregar el solar o vivienda derruida al consistorio, mediante un convenio que le evite la multa. Tanto si el procedimiento se inicia por esta vía, como si lo hace a raíz de una denuncia del propio ayuntamiento, los afectados tienen derecho a alegar y que la autoridad les propicie un nuevo techo si vivía en el inmueble a reformar. La administración sacaría a concurso la obra pendiente, en un concurso donde el constructor que la asuma se vería retribuido quedándose parte de los pisos resultantes.

La iniciativa responde así a un problema común de los concejos de la región. «Veníamos pidiendo una solución porque con la crisis y las herencias mal resueltas estamos teniendo cada vez más edificios en ruina, ahora el centro se hunde», aprecia Ignacio García Palacios, regidor de Navia y presidente de la Federación Asturiana de Concejos (Facc). «Es algo que sufrimos como ciudadanos y como alcaldes al que todo el mundo pide explicaciones. Por un lado estos inmuebles te destrozan la estética, con un feísmo muy horrible, pero además te generan un problema de seguridad», agrega.

Ante estas situaciones los alcaldes «acabamos pagando redes y repisas para que no se caigan, cosas que debía hacer un propietario que a veces está en proceso concursal, lo que lo alarga todo», explica García Palacios. Con la normativa actual, subraya, el consistorio «declaraba en ruina el edificio, pero eso simplemente supone sacarlo del circuito de las revisiones, no viene acompañado de una obligación adicional de reforma; es como si te declaran inservible el coche pero no te obligan a llevarlo al desguace».

A falta de estudiar las 243 páginas que componen el nuevo reglamento propuesto, el presidente de la Facc entiende que la solución propuesta «es ideal y entra dentro del abanico de propuestas que reclamábamos». Eso sí, García Palacios también advierte de que la efectividad de esta normativa puede verse limitada por el peso de otras. En los centros urbanos, donde más puede apremiar la reforma de un edifico en ruinas, «hay protecciones de Patrimonio que en ocasiones limita mucho el proyecto de reforma, pues te obliga a mantener muros de fachada que sirven de poco y cuestiones así». El sentir de los regidores es que en estas cuestiones, Patrimonio «no es demasiado ágil y flexible, por decirlo suavemente».

Entre otras novedades, el borrador del reglamento incluye también que al elaborar un nuevo plan general de ordenación (PGO) el ayuntamiento incorpore un informe que aclare al ciudadano qué parcelas serían recalificadas y cuáles las plusvalías.