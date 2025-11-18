Alerta alimentaria por listeria en embutidos distribuidos en nueve comunidades, entre ellas, Asturias Los productos cárnicos ya han sido retirados de los canales de comercialización

Azahara Villacorta Gijón Martes, 18 de noviembre 2025, 12:33 Comenta Compartir

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) ha lanzando una alerta a la ciudadanía por presencia de Listeria monocytogenes en varios productos cárnicos que ya han sido retirados de los canales de comercialización.

Según la Agencia, las embutidos, fabricados por Cárnicas Serrano, con sede en Paterna (Valencia), habían sido distribuidos en nueve comunidades: Asturias, Andalucía, Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Extremadura, Comunidad de Madrid, País Vasco y Comunidad Valenciana, «si bien no es descartable que puedan existir redistribuciones a otras comunidades autónomas».

La empresa se encarga de elaborar embutidos de marca blanca para supermercados como Dia y Aldi y, en concreto, los productos retirados son: el 'Chopped lata finas lonchas' de la marca Nuestra Alacena (Dia); el 'Pavo trufado con pistachos' de Serrano; y la 'Mortadela de pavo con aceitunas', la 'Mortadela de pavo', el 'Chopped de pavo' y los denominados 'Maxi pavo' y 'Maxi york', de La Tabla.

Se recomienda a las personas que tengan en su domicilio productos incluidos en esta alerta se abstengan de consumirlos. Y, en caso de haber consumido alguno de los lotes afectados y presentar sintomatología compatible con la listeriosis (vómitos, diarrea o fiebre), se recomienda acudir a un centro de salud.

¿Qué es la listeriosis?

Se recuerda, además, la importancia de extremar las medidas de higiene de cara a evitar la contaminación cruzada con otros productos para evitar la listeriosis, una enfermedad de transmisión alimentaria causada por la bacteria Listeria monocytogenes.

En personas sanas, generalmente la infección suele ser asintomática o cursa con una sintomatología gastrointestinal leve, fiebre y dolores musculares. Sin embargo, en determinados grupos de riesgo, como personas inmunodeprimidas, personas de edad avanzada, niños y embarazadas, pueden presentarse cuadros graves que incluyen meningitis, septicemia, aborto espontáneo, muerte fetal o parto prematuro, entre otros. Y, aunque la listeriosis es una enfermedad poco frecuente, presenta una elevada tasa de mortalidad en casos graves (de alrededor de 30%).

El periodo de incubación suele ser de una o dos semanas, pero puede oscilar entre algunos días y tres meses, y eso hace que, en ocasiones, resulte difícil identificar el alimento que está en el origen de la infección.

