Asturias, en alerta mañana por nieve y mala mar

Asturias no fue víctima esta semana «de una única borrasca sino que ha recibido una sucesión de frentes con llegada continua de aire frío y húmedo que ha descargado continuamente precipitación sobre Asturias durante más de dos días». Es la aclaración que ofrece Ángel Gómez, delegado territorial de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). Con los datos sobre la mesa, las lluvias ni siquiera han sido «ni muy fuertes ni torrenciales» si se toma como referencia lo caído en un solo día. La vecina Cantabria, de hecho, soportó aguaceros todavía más intensos.

Dentro de esa dinámica atmosférica que acaba marcando nuestras vidas, resulta que el aire que marcó el tiempo provino del Atlántico, y era «frío y húmedo. Si hubiera sido seco habría llovido mucho menos», matiza Ángel Gómez. «La cantidad de vapor de agua que le cabe al aire depende de su temperatura, el aire muy frío puede transportar poca humedad; éste sí transportaba mucha humedad, y ha estado llegando continuamente», ilustra.

La orografía del norte peninsular ofrece además condiciones propicias para que esas constantes llegadas de aire frío cargado de humedad desemboque en aguaceros. «La presencia de la cordillera Cantábrica ha contribuido a 'ordeñar' la humedad del aire», apunta el delegado territorial. «Al subir ladera arriba de la cordillera, el aire encuentra una presión hidrostática menor porque la presión decrece con la altura; la consecuencia es que ese aire se expande y enfría y suelta el agua que le sobra», describe.

Números de récord

Es una dinámica que, si no ha provocado precipitaciones que entren dentro de la categoría de lo torrencial, sí quedarán en la historia meteorológica de la región. Cuevas de Felechosa (Aller) se convirtió por méritos propios en la 'piscina' de la región. La base que tiene instalada la Aemet recogió 218 litros de agua por metro cuadrado durante las 72 horas previas a la tarde del jueves. «Equivale a una capa de agua sobre el suelo de 22 centímetros de espesor en el caso de que el agua no se filtrase en el terreno y no corriese pendiente abajo», compara Ángel Gómez. Desde que se estrenó la instalación, en junio de 2008, no se tenían datos iguales.

Es una cantidad que no hay terreno suficientemente esponjoso como para digerirlo. Eso explica que el agua fluyera ladera abajo engordando ríos hasta desbordarlos. Otro dato. Este episodio comenzó alrededor de las 6.00 horas del martes, momento en el que había capas de nieve por encima de los 800 metros de altura. Al día siguiente la cota de nieve ascendió, lo que, unido a que seguía lloviendo, fue derritiendo las bolsas de nieve que habían quedado en los niveles inferiores de esa cota.

De uno y otro lado fue llegando agua, más en el oriente y el centro de la región, como muestra el mapa que acompaña este texto, que en el litoral y el suroccidente. En Oviedo en los seis días anterioes al miércoles e recogieron 161,3 litros por metro cuadrado. En el ranking de precipitaciones registradas en tandas de seis días resulta que supera a todas las estadísticas al menos desde 1972, cuando se empezaron a recoger los números. La cifra es casi el doble de lo que acostumbra a caer en todo enero.

Asturias deja atrás este evento, pero se adentra en otro nuevo. La Aemet tiene activado el aviso naranja (lo que equivale a un riesgo importante) por olas de seis metros a partir del domingo. También hay un aviso de menor gravedad por las posibilidades de tener nieve por encima de los 800 metros, con mantos de hasta siete centímetros de espesor por encima de los 1.200 metros.