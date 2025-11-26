Alerta de las autoridades sanitarias: la nueva mutación de la gripe A, más contagiosa y severa, ya circula por Asturias La consejera de Salud insiste en la necesidad de vacunarse y «de actuar como en pandemia» para prevenir los efectos de la variante K de la cepa H3N2, responsable de que la epidemia gripal se haya adelantado con respecto a otros años y sus síntomas sean «más explosivos»

Miriam Suárez Gijón Miércoles, 26 de noviembre 2025, 19:49 Comenta Compartir

La consejera de Salud confirmaba ayer que la mutación de la gripe A que está causando estragos en Estados Unidos y Europa ya circula por Asturias. Según advertía Concepción Saavedra, «hay que estar preparados, y lo estamos», ante la alerta sanitaria lanzada por el Centro Europeo para la Prevención y Control de las Enfermedades por esta variante del virus influenza, en concreto de su cepa H3N2, que se propaga con mayor rapidez y que los epidemiólogos han identificado con la letra K.

El subgrupo K de la gripe A representa ya un tercio de los contagios a nivel mundial. Que se propague a mayor velocidad y que se manifieste con síntomas más severos explica la alarma de las autoridades sanitarias. «Este subtipo de gripe A significa cuadros clínicos más explosivos», explicaba ayer, a las claras, Concepción Saavedra, durante un acto en el hospital de Cabueñes que aprovechó para hacer un llamamiento a la vacunación, tal como vienen haciendo desde hace unos días los distintos organismos internacionales.

«Es la medida más efectiva que tenemos», sostenía Concepción Saavedra, que aportaba como dato que la mitad de los mayores de 65 años ya están inmunizados frente a la gripe en la región. No obstante, «tenemos que alcanzar niveles más altos de protección», precisaba. Además de vacunarse, la consejera de Salud insistía ayer también en la necesidad de tomar medidas de prevención e higiene: «Hay que actuar como hacíamos durante la covid».

Desde la Consejería de Salud se insiste en concienciar a la población ante el pico gripal que los expertos anuncian para las fiestas navideñas. La epidemia estacional de gripe A se está adelantando un par de meses con respecto a años anteriores, precisamente como efecto colateral de la nueva variante de la cepa H3N2. El Consejo Interterritorial que reúne a los consejeros de salud de las distintas comunidades autónomas celebrará una reunión extraordinaria mañana, viernes, para consensuar un protocolo de actuación para proteger a la población más vulnerable.