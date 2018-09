«Si alguien tiene un problema le da igual quién seas o si has dormido» Susana Camporro, en la comandancia de Rubín. / MARIO ROJAS Susana Camporro. Primera sargento comandante de puesto de la Guardia Civil en Asturias «Cuando fui escolta de varios políticos, me di cuenta de que tenían una presión tremenda», dice de su etapa en Bilbao ROSALÍA AGUDÍN OVIEDO. Sábado, 29 septiembre 2018, 04:11

Hizo falta un real decreto para que la mujer entrase en la Guardia Civil y esta semana se cumplen treinta años de su aprobación. Desde entonces, la presencia de la mujer en el Instituto Armado no ha dejado de crecer. Entre esas mujeres que forman parte de la historia de la Guardia Civil está Susana Camporro (Oviedo, 1969). Fue la primera mujer sargento comandante de un puesto de Asturias y durante ocho años y medio estuvo al frente del servicio en Trubia. Ahora, es la jefa de la oficina de Prevención de Riesgos Laborales de la comandancia de la capital del Principado y se define a sí misma como una persona «persistente» a la que le gusta que los problemas se resuelvan «ayer».

-¿Formar parte de la Guardia Civil le viene de familia?

-No, pero conocía a gente que se había presentado a las oposiciones y cuando acabé la carrera de Ingeniería Técnica de Minas no sabía qué hacer y me apunté.

-Estos estudios, a priori, poco tienen que ver con la Benemérita.

-Durante los primeros años de profesión vi que no había similitudes, pero ahora me está sirviendo de ayuda.

-¿Por qué?

-El código Técnico de Edificación tiene más de novecientas páginas y la carrera me sirve para entender algunos temas relacionados con la electricidad.

-¿Cómo se tomó su familia que se preparase para entrar en la Guardia Civil?

-Pensaron que me había entrado una ventolera, pero siempre he sido una persona responsable. Las cosas no las hago a lo loco y cuando empiezo un proyecto, lo termino.

-¿Le fue fácil aprobar las oposiciones?

-Me presenté cuatro veces y no tuve 'suerte'. En 1997 solo había 245 plazas cuando en los años anteriores se convocaron unas promociones enormes y las pruebas físicas eran iguales para hombres y mujeres.

-La situación, ahora, ha cambiado.

-Los ejercicios son los mismos para todos aunque cambian los tiempos dependiendo del sexo del opositor. Antes de presentarme yo también había diferencias.

-Su primer destino fue el núcleo de servicios de la Comandancia de Oviedo.

-Esta área se encarga de la seguridad en el cuartel de Rubín y de trasladar a los presos a la cárcel de Asturias. Recuerdo que el primer día casi me muero del susto al ver esas puertas con rejas.

-¿Ha tenido alguna vez problema con los compañeros o con un detenido por ser mujer?

-Nunca. No me han acosado jamás ni tampoco he sentido que soy menos por el hecho de pertenecer al sexo femenino. Siempre he sentido normalidad y cuando una persona te llama porque tiene un problema le da igual quién seas, si has dormido o si tienes problemas familiares.

-Tras una temporada en Oviedo, pasó al núcleo de servicios y reserva de Bilbao.

-Estuve allí entre 2000 y 2003 y gracias a Dios no eran los años del plomo. Recuerdo que yo allí no sentía miedo, aunque tampoco estábamos relajados porque nos seguían.

-¿Tuvo que vivir algún atentado de cerca?

-No. Lo único que viví es que un día dejaron un paquete al lado de la Subdelegación de Gobierno. Nos llamaron, fueron los Tedax, vino el robot y al final no fue nada aunque también creo que esta situación fue una prueba para saber qué tiempo de reacción teníamos.

-Fue también escolta de dirigentes políticos.

-Eso es. Estuve con personalidades del PP y del PSOE y con ellos me di cuenta de que tenían una presión tremenda.

-Tras esta etapa aprobó los exámenes para ser suboficial y fue la primera sargento comandante de puesto de Asturias.

-Sí y mi primer destino fue Trubia. Estuve ocho años y medio en el destacamento y la experiencia fue muy buena. Tenía bajo mis órdenes a trece personas y nuestra demarcación comprendía esta localidad de Oviedo, Santo Adriano y Proaza aunque a veces también teníamos que ir hasta Teverga, Quirós o venir hasta la capital del Principado.

-¿Cómo fue la relación con sus compañeros en esta etapa?

-Hubo discusiones para ver quién lo hacía mejor y al principio nos tuvimos que acostumbrar todos. Pero esta situación se da tanto si es un hombre como una mujer la que está al frente.

-¿Qué caso recuerda de esta etapa?

-El asesinato de Priañes, donde mataron a un padre y a su hijo. La investigación la llevó una unidad superior, pero este suceso me dolió bastante.

-¿Cómo fue aquel día?

-Uno de los fallecidos fue el que avisó al 112 de que había pasado algo. Estos nos dieron el aviso y yo les llamé como una veintena de veces, pero cuando mi patrulla los encontró ya habían muerto.

-Sus cuerpos fueron localizados entre los matorrales.

-Sí y gracias a la insistencia en las llamadas, los localizamos.

-Esos días supongo que tuvo sentimientos encontrados. Por un lado tristeza por lo que había pasado pero también satisfacción porque habían conseguido detener al asesino.

-Sí, pero preferiría que no hubiese pasado.

«Todo tiene importancia»

-¿Dejó casos sin resolver en Trubia?

-Quedaron muchas cosas, pero el problema es que yo lo quiero tener todo resuelto ayer. A mí se me planteaba cualquier situación y antes de tener el atestado yo ya quería enterarme de todo. Incluso si estuviese toda la vida allí, mi sentimiento sería que me faltan cosas. Puede que esta situación le resulte a la gente angustiosa, pero yo soy así.

-¿Son grandes problemas o de pequeños robos esas cuestiones pendientes?

-Para mí todas las situaciones tienen la misma importancia y, por ejemplo, la persona a la que le han quitado una vaca le importa mucho lo que ha pasado. También soy consciente de que hay que priorizar temas, pero yo quiero resolver todo lo que nos llega.

-¿Colaboraron los trubiecos en la resolución de los casos?

-Sí, aunque también es verdad que el índice de delincuencia no es muy grande pero puede a que se deba a la presencia de las patrullas por las calles.

-Ahora, es jefa de la oficina de Prevención Riesgos Laborales de la Guardia Civil de la Comandancia de Oviedo.

-Eso es y es muy difícil convencer a la gente de la seguridad porque es complicado demostrar que gracias a una actuación que hicimos, no se ha producido ningún accidente.

-Esta prevención va desde lo más elemental como coger un peso hasta lo más complicado como colocar bien un arnés.

-Sí y nosotros evaluamos in situ las tareas. Si vemos que se está haciendo algo mal, lo comparamos con la normativa y establecemos unas medidas preventivas.