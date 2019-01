«Si alguien quiere ser Spiderman, que no me obligue a pagar la capa» El representante del Foro de la Familia asegura que el que un transexual se opere es «algo estético que no debe pagar la Seguridad Social» MARLA NIETO GIJÓN. Viernes, 18 enero 2019, 02:41

El representante del Foro de la Familia en Asturias, Ángel Mario Díaz Gutiérrez, aseguró ayer que el que un transexual se opere es «algo estético» que, en su opinión, «no debe pagar la Seguridad Social». Díaz hacía estas declaraciones en la comisión de Presidencia y Participación Ciudadana en la Junta General durante su comparecencia para hablar del proyecto de ley del Principado de garantía del derecho a la libre expresión de la identidad sexual y/o de género. «Los implantes no los paga la Seguridad Social, tenemos que pagarlo de nuestro bolsillo. Es algo estético», espetó, además de que consideró que el reconocer los derechos de las personas transexuales y legislar en ese sentido es comparable a que alguien quiera ser tratado como Napoleón o Spiderman. «Si alguien quiere ser Spiderman yo no me tengo que oponer, pero que no me obligue a que le pague la capa», apostilló.

Sus palabras suscitaron el rechazo de otros colectivos. Entre ellos, la Federación Estatal de LGTB y representante de Xente Gai Astur (Xega). Su vicepresidente, Mané Fernández, replicó que «el tema dental no es algo por lo que una persona sufra insultos y agresiones o incluso ser rechazado en un trabajo, algo que sí sufre el colectivo LGTB». También le recordó a Díaz Gutiérrez que él no ofendió a nadie en su comparecencia.