La alianza por las infraestructuras exige que los trenes entren en pruebas en 2020 Reunión de la alianza por las infraestructuras celebrada ayer en Oviedo. / DAMIÁN ARIENZA Reclama concreción de plazos y presupuesto para las actuaciones pendientes y que los túneles de Pajares tengan un tráfico mixto MARCO MENÉNDEZ OVIEDO. Miércoles, 17 octubre 2018, 03:17

La alianza social y política para las infraestructuras que Asturias necesita llegó ayer a un acuerdo que pasa por exigir al Ministerio de Fomento la apertura para el tráfico mixto en la variante de Pajares, en el menor tiempo posible, y con la solución técnica que lo facilite. Según explicó Ovidio Zapico, diputado de IU, el objetivo sería que «en 2020 se inicie el periodo de pruebas» de los trenes.

Un total de veintidós organizaciones empresariales, sindicales y políticas están presentes en esta alianza junto al Principado de Asturias y todas se mostraron de acuerdo en reclamar un tráfico mixto de pasajeros y mercancías por la variante, dejando el ancho de vía a la decisión de los técnicos. También se reclamará al Ejecutivo central mejorar las cercanías ferroviarias, «priorizando las actuaciones tendentes a evitar límites de velocidad, garantizar la seguridad de la circulación por las vías y la mejora del material rodante», según apuntó el director general de Infraestructuras y Transporte, José María Pertierra. Las buenas expectativas de la recuperación de la autopista del mar fue otro de los asuntos tratados.

José Manuel Zapico, secretario general de CC OO, reclamó la presencia del ministro de Fomento, José Luis Ábalos, en Asturias, para que «elimine las incertidumbres con su visita y concrete plazos e inversiones para obras tan importantes para el desarrollo de Asturias». Y es que su homólogo de UGT, Javier Fernández Lanero, recordó que «tenemos un déficit terrible por mar, tierra y aire». Es más, recordó que «las infraestructuras tienen una importantísima repercusión en la situación económica de Asturias y la generación de empleo. Parece que nos estamos tomando esto a broma y estamos a las puertas de una auténtica reconversión industrial».

Adrián Barbón, secretario general de la FSA-PSOE, pidió que los partidos que no forman parte de la alianza se integren, porque «creo que es muy necesario, en defensa de los asturianos, de los intereses de Asturias, y no pueden ser ajenos por tacticismo político. Sería un gravísimo error». De la misma opinión es el consejero Fernando Lastra, quien apuntó que «el llamamiento es permanente» y «no hay nadie en Asturias que pueda pensar que no está de acuerdo con lo que se dice en el acuerdo firmado». Uno de los firmantes es Alberto González, director general de Fade, quien aseveró que «da lo mismo el tipo de vía de la variante. Lo importante es que entre en servicio cuando antes».