El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
La filósofa y politóloga Alicia Valdés. Mario Rojas

Alicia Valdés, politóloga y filósofa

«Necesitamos nuevos modelos de masculinidad»

La filósofa y politóloga reflexiona sobre la masculinidad y algunos de los retos del feminismo en vísperas del 25-N: «Pensar que la prostitución desaparecerá con una ley es absolutamente ridículo y no tener ni puñetera idea de política»

Azahara Villacorta

Azahara Villacorta

Gijón

Lunes, 24 de noviembre 2025, 10:53

Comenta

A Alicia Valdés la nacieron en Madrid (1992) pero siente en asturiano y surfea el Cantábrico en busca de nuevas olas. Autoexiliada de la ... urbe para recalar en un pueblo riosellano e impartir clases de Filosofía en la Universidad de Oviedo, esta politóloga y doctora en Humanidades llama a la subversión a través de su obra, en la que defiende que «fracasar no está mal» y que «la obligación de estar bien, de ser un productor funcional para el mercado, prevalece por encima de nuestro derecho a la tristeza, al no hacer, al no querer». Una voz que ha buceado en por qué vivimos en ciudades que nos precarizan y por qué resulta más fácil imaginar el fin del mundo que el fin del capitalismo en 'Estado del malestar', que ha reflexionado sobre el amor a las amigas desde una perspectiva feminista y LGTBI y que, más recientemente, ha participado en el ensayo de autoría colectiva 'La potencia afectiva', sobre deseo, cuerpo, emociones.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Dolor e impotencia en el adiós al minero cangués Óscar Díaz, «una persona única que amaba vivir»
  2. 2 Bajo una nueva identidad y profesión: localizan en Cuba a Martiño, el profesor gallego condenado por violar y pegar a una menor «con sadismo»
  3. 3 Tragedia minera en Cangas del Narcea: Óscar, un enamorado de la montaña y de los animales
  4. 4 Huesca 2-0 Sporting de Gijón | Al Sporting se le terminan las excusas
  5. 5 La Policía interroga al especialista que anestesió a la niña fallecida en Alzira
  6. 6

    Celina, la niña a la que un sanguinario le arrebató su vida
  7. 7 Tragedia en una mina de Cangas del Narcea: Anilso, un caboverdiano al que la mina ya le arrebató un hermano
  8. 8 Dos nuevos asaltos a casas de Cabueñes ponen en alerta a los vecinos de la zona rural de Gijón
  9. 9 Una roca fatal y un sostenimiento «sobredimensionado»: claves del accidente en la mina de Cangas
  10. 10 Laciana despide de luto y negro a su último minero muerto

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio «Necesitamos nuevos modelos de masculinidad»

«Necesitamos nuevos modelos de masculinidad»