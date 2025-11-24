A Alicia Valdés la nacieron en Madrid (1992) pero siente en asturiano y surfea el Cantábrico en busca de nuevas olas. Autoexiliada de la ... urbe para recalar en un pueblo riosellano e impartir clases de Filosofía en la Universidad de Oviedo, esta politóloga y doctora en Humanidades llama a la subversión a través de su obra, en la que defiende que «fracasar no está mal» y que «la obligación de estar bien, de ser un productor funcional para el mercado, prevalece por encima de nuestro derecho a la tristeza, al no hacer, al no querer». Una voz que ha buceado en por qué vivimos en ciudades que nos precarizan y por qué resulta más fácil imaginar el fin del mundo que el fin del capitalismo en 'Estado del malestar', que ha reflexionado sobre el amor a las amigas desde una perspectiva feminista y LGTBI y que, más recientemente, ha participado en el ensayo de autoría colectiva 'La potencia afectiva', sobre deseo, cuerpo, emociones.

-Toca hacer balance de cincuenta años de democracia en España. ¿Qué nos queda por hacer en este país?

-Nos queda muchísimo. Y, además, hay una serie de elementos en los que hay que incidir ya de manera clara.

-¿Por dónde empezamos?

-Por la vivienda. No podemos pensar en mejoras hasta que no tengamos eso, porque muchas de nosotras no contamos con las condiciones de una vida vivible. Es una crisis que nos está afectando de manera muy clara. A excepción de los rentistas, el resto de la sociedad está cruzada por lo que implica la crisis de vivienda. Y es muy difícil poder habitar presentes mejores y más amables si ni siquiera contamos con una situación habitacional digna.

-¿Qué más asuntos urgen?

-Lo que tenemos de fondo y donde deberíamos poner la mirada, y no lo estamos haciendo, es en que también atravesamos una crisis climática. Hay un consenso científico sobre la incapacidad de mantener el tipo de sistema económico en el que estamos.

-Se ha preguntado «por qué demonios querría una persona de clase obrera votar a un partido que se opone a los servicios públicos», pero exculpa a los jóvenes del giro hacia la ultraderecha.

-Sí. En abril publicaré un libro sobre esta idea, porque hay una especie de mantra que dice que estamos ante la generación más de derechas de la historia. Pues bien: yo no estoy de acuerdo. Los jóvenes están siendo captados por una serie de discursos que no están hechos por jóvenes. Vox no está liderado por un chaval de quince años: Abascal es una persona adulta. Quienes se están lucrando con los jóvenes son adultos. Quienes están permitiendo que la extrema derecha tenga espacio en canales de televisión no son chavales: son periodistas de supuestas izquierdas que tienen más de cincuenta. Culpabilizar a los jóvenes de ese giro es un ejercicio de osadía, cuando menos.

-Viene a sostener que la izquierda está amargada mientras que la derecha vende alegría.

-Lo que ocurre es que la extrema derecha utiliza estrategias e intenta reivindicar cuestiones que la izquierda, a veces, no reivindica del todo. Por ejemplo, la extrema derecha sabe muy bien cómo manipular afectos y eso es un problema. Porque manipular afectos implica mentir a la gente para que haga lo que tú quieras. Pero se pueden mover afectos sin manipular. Causar en la gente alegría y ganas de militar es importante. Yo no digo que ellos sean alegres y que nosotras seamos aburridas, sino que nosotras tenemos que empezar a pensar que los afectos son importantes en política y que, si queremos que la gente busque el cambio, primero tienen que desearlo. Y, para desearlo, tienen que pensar: «Oye, esto puede ser divertido, puede ser amable». Y también creo que es muy importante que diferenciemos las estrategias de los partidos políticos y las de los movimientos sociales.

-¿En qué sentido?

-Me refiero a que los movimientos sociales -como el feminismo y el ecologismo, pero, sobre todo, el feminismo- han sido capaces de hacer que las asambleas sean amables, espacios de encuentro, de cuidados, de alegría y de pasarlo bien.

-Hasta que el feminismo se fracturó...

-Dentro de los feminismos hay fracturas y brechas porque es un movimiento crítico y estas cosas suelen pasar. Ahora bien: yo creo que hay dos grandes corrientes que no sé si podrían llamar feministas y que lo que están haciendo es adoptar posiciones muy violentas y cargadas de poder con las que realmente están afectando a las compañeras. Estoy hablando de las feministas transexcluyentes y de las abolicionistas del trabajo sexual.

-Explíquese.

-Creo que hay una serie de preguntas y debates que tenemos que tener y otras que ni siquiera hay que tener. Las personas trans existen y punto.

-En Asturias incluso se ha creado una 'mesa técnica' para la abolición de la prostitución. ¿Qué opinión le merece?

-Que no se ha de tener un debate teórico sobre la existencia de las personas a no ser que se garantice la seguridad de su existencia. ¿Que queremos hablar de abolir el trabajo sexual? Bueno, entonces yo quiero que hablemos de abolir el trabajo 'per se'. Es absolutamente ridículo pensar que algo así desaparece con una ley. La gente que dice eso no tiene ni puñetera idea de política, eso para empezar. No tiene ningún sentido. Estamos hablando de que hay una serie de cosas que van a ser o clandestinas o con derechos. ¿Que queremos repensar qué es el trabajo sexual? Perfecto. Pero, primero, tienen que hacerlo las personas afectadas. Y segundo: no podemos seguir teniendo debates sobre la vida de la gente mientras esa gente carece de las condiciones para tener una vida vivible. El ejercicio de debatir sobre cuerpos que sufren violencia y que no están siendo protegidos es un ejercicio de absoluto privilegio. Soy una persona pro-derechos humanos que cree que lo que debemos hacer es otra cosa. Hay un modelo de despenalización del trabajo sexual, que es el que se ha adoptado en Nueva Zelanda, que es un ejemplo a seguir.

-Dedica uno de sus libros a las que no pueden salir de la cama. ¿Cómo movilizarse en esta sociedad del cansancio?

-Una de las cosas que nos suceden es que la alternativa al sistema en el que vivimos ha sido tachado de indeseable o imposible. Entonces, pensamos que solo hay una manera de vivir la realidad y que esta manera es la del sistema capitalista -tener determinados trabajos y vivir en determinadas ciudades-, pero creo que hay dos cosas que son muy importantes.

-Cuente.

-Uno: ver que ya están haciéndose cosas. Y dos: darse cuenta de que irnos a un sitio mejor no implica que vaya a ser un sitio sin conflicto, sin desarmonía. Tengo la sensación de que, cuando queremos plantear una alternativa a lo que está sucediendo, nos la imaginamos como una utopía en el sentido clásico, un sitio donde todo va a estar bien, va a haber unicornios y los abogados no van a existir. Una cosa absolutamente perfecta. Y eso es un imaginario que nos desactiva. Eso es algo que hacen los partidos de izquierda. Pensar: «Cuando alcancemos el poder, todo va a estar bien». Y no es así. Lo que tenemos que asumir es que siempre va a haber algún tipo de conflicto y de malestar. Y hay que ver cuáles son los conflictos y los malestares a los que queremos hacer frente. La pregunta que tenemos que hacernos es: «¿Por qué sigo aquí, en un sitio en el que estoy tan mal?». Yo me la hice y me di cuenta de que había muchos malestares que no era capaz de sostener , que había otra manera diferente de vivir. Y me fui. Me vine a Asturias.

-Y, en vísperas del 25-N, ¿qué deben preguntarse los hombres?

-Existen un sinfín de masculinidades, igual que existen un sinfín de maneras de pensar la feminidad. Lo que me preocupa ahora mismo, sobre el tema de las masculinidades, es que creo que estamos en un momento en el que las identidades se están vendiendo mucho como mercancías, como productos. Quienes están vendiendo la 'identidad hombre' son personas muy vinculadas a discursos neoliberales, al 'sé tu propio jefe', a los 'hombres de alto valor', etcétera, y creo que necesitamos nuevos modelos de masculinidad que estén más vinculados a una emancipación, a una forma de ser un hombre deseable de otra manera.