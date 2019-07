¿Sabes lo que comen tus hijos? El equipo investigador formado por Alicia Nogacka, María Gómez, Silvia Arboleya, Nuria Salazar, Tania Fernández, Sonia González Solares, Clara González, Miguel Gueimonde e Isabel Gutiérrez. / UNIVERSIDAD DE OVIEDO Investigadores de la Universidad de Oviedo estudian 568 productos infantiles y concluyen que su composición «es prácticamente igual» M. M. C. GIJÓN. Miércoles, 10 julio 2019, 02:02

Muchas familias se ven superadas cuando han de afrontar la alimentación de un recién nacido. En la mayoría de los casos se dejan aconsejar por lo que les diga el pediatra o el farmacéutico de confianza. Suelen ser productos de marcas muy conocidas, como Almirón, Nestlé, Nutribén, Ordesa, Hero y un largo etcétera de multinacionales que ahonda aún más esa confianza en el producto comprado. Pero, ¿en realidad se sabe lo que comen los más pequeños?

Las bases de datos de composición de alimentos son unas herramientas fundamentales para conocer la ingesta de energía y nutrientes de los diferentes alimentos. El problema es que las más utilizadas no incluyen aquellos alimentos procesados especialmente diseñados para las edades de cero a doce meses. La Universidad de Oviedo ha solucionado este problema. Un equipo de sus investigadores, en colaboración con el Instituto de Productos Lácteos de Asturias (IPLA-CSIC), acaba de publicar en la revista internacional 'Journal of food composition and analysis' unas tablas de composición de alimentos infantiles procesados de 568 productos. Es el primer paso de un proyecto europeo que pretende descifrar en los próximos años el papel de la nutrición temprana en el desarrollo de la microbiota (flora intestinal compuesta por microorganismos que viven en nuestro sistema gastrointestinal) de los recién nacidos.

Los investigadores de la universidad asturiana elaboraron una nueva base de datos que recopila la información nutricional de productos especialmente diseñados para la población infantil clasificados en cuatro categorías: la leche materna (once tipos según el periodo de tiempo), las fórmulas infantiles, los cereales y las papillas, y triturados infantiles. Son multitud de datos los que se aportan para cada uno de esos productos, como el contenido en energía, los macronutrientes, los micronutrientes, las grasas y otros componentes como los fructooligosacáridos, los galactooligosacáridos y la taurina.

En esta investigación participaron Sonia González, profesora del Área de Fisiología de la Universidad de Oviedo; Silvia Arboleya y Miguel Gueimonde, del IPLA-CSIC, y María Martín, becaria de Formación del Profesorado Universitario de la Universidad de Oviedo, que forman parte del grupo 'Dieta, microbiota humana y salud' del Instituto de Investigación Sanitaria del Principado de Asturias (ISPA). La conclusión a la que han llegado estos especialistas es, según Sonia González, que «la composición de casi todas las fórmulas infantiles es prácticamente igual, solo cambia algún componente que se suele mencionar de forma expresa en el etiquetado». Llama la atención un dato y es el que hace referencia a las fórmulas para los primeros días, pues la investigadora indica que «pueden no cubrir las necesidades del recién nacido, ya que difieren considerablemente de la composición media de la leche materna en los primeros días (calostro) y están pensadas para un rango de edad muy amplio que va de cero a tres meses».

Otros productos analizados han dado resultados dispares. Por ejemplo, en los tradicionales potitos, la profesora González explica que «presentan muy poca información sobre vitaminas, fibra o antioxidantes». En cambio, respecto a los cereales infantiles, «una ración cubre una buena parte de las cantidades diarias de hidratos de carbono del bebé», apunta González. Este trabajo está incluido en el proyecto europeo JPI (EarlyMicroHealth), que analizará el impacto de la dieta de casi 200 niños desde su nacimiento hasta los dos años de vida, con un seguimiento llevado a cabo por especialistas.