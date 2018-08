Los alleranos sufren su quinta jornada de caos en las vías entre Baíña y Collanzo ALEJANDRO FUENTE CABAÑAQUINTA. Martes, 7 agosto 2018, 04:02

Los usuarios de la línea ferroviaria entre Baíña y Collanzo ya no sabían ayer a qué atenerse. Muchos optaban por llamar antes a Renfe para saber si había servicio ferroviario y si éste había sido sustituido por autobuses, como sucedió de jueves a sábado. «Da igual que contactes o no, porque la situación cambia por minutos. Quien use el tren en Aller se va a llevar varias sorpresas porque no sabe en qué va a viajar ni cuánto tiempo va a tardar», decía un viajero tras apearse en Moreda. Él pudo llegar a su destino sin complicaciones, porque lo hizo a media mañana, cuando el servicio había recuperado la normalidad. Ahora bien, antes, los viajeros de primera hora habían sido trasladados por carretera y, cuando ya parecía que estaba arreglado, a las 13 horas se averió una unidad en Figaredo.

Otra vez se tuvo que recurrir al autobús, lo que generó malestar en los clientes que, además, veían cómo se acumulaban los retrasos. «Esto es un caos, no sé cómo no se les cae la cara de vergüenza», explicaba una vecina de Collanzo. Los problemas se vienen sucediendo en el tramo de Moreda a Collanzo desde el jueves. Es un recorrido que afecta a todo Aller.