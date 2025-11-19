Almeida se despide: «Me voy con los deberes hechos y la conciencia tranquila» El presidente de Otea aprovechó el décimo aniversario de la unidad del sector en Asturias para ceder el testigo de la patronal y cambiar de rol

Jessica M. Puga Gijón Miércoles, 19 de noviembre 2025, 01:00

La hostelería y el turismo asturianos celebraron ayer su gran fiesta anual en un Teatro Campoamor de Oviedo lleno hasta la bandera y con ganas de aplaudir y celebrarse. Hubo fiesta y muchos motivos para brindar, pero prevaleció la emoción porque la décima gala era también de despedida. La de quien ha liderado la patronal asturiana todo este tiempo, José Luis Álvarez Almeida, que dejará su puesto al frente de la patronal regional para tomar las riendas de Hostelería de España.

«Me voy con los deberes hechos, la conciencia tranquila por haber trabajado siempre con honradez y la plena confianza en que Otea queda en las mejores manos», explicó, muy emocionado, al tiempo que cedía su testigo a «dos personas que han sido mi aliento, mi soporte y mi guía en estos diez años» definió a quienes actualmente son los vicepresidentes de la patronal: Javier Martínez –su más probable sustituto como presidente– y Fernando Corral. Dijo que «sin ellos, Otea no hubiera sido posible».

PREMIOS OTEA 2025 Embajador del sector turístico asturiano Grupo Empresarial El Gaitero.

Embajador de la asturianía El humorista Joaquín Pajarón.

Premio Compromiso Asociativo Familia Tascón, Gijón.

Premio Compromiso con la Tradición Asturiana Emilio Rubio y Alejandra Vanegas, de la sidrería La Montera Picona, Gijón.

Premio Mi Gran Noche Carmen Fernández Herrero, del Pub Ay Carmela, en Oviedo.

Premio Compromiso con el Territorio María Isabel Pardo Aranguren, de los Apartamentos Rurales La Caramba, en Cudillero.

Premio Espíritu Hostelería Víctor Fernández Álvarez, de la sidrería Chaflán, de Gijón.

Diplomas de honor María Victoria Artidiello González (restaurante La Pomarada, Pola de Laviana), Javier López Gonzalo (hotel restaurante Casa Julián, Peñamellera Alta), Rosa Isabel y José Heredia León (camping La Ensenada, Villaviciosa), Rodrigo López Oreo (restaurante La Terraza, Tapia de Casariego), Ricardo Suárez Morán (sidrería La Noceda, Oviedo), Celestina Francos y Ángel Prieto (pensión bar Tineo, Tineo), José Luis y Juan Manuel Díaz Permuy (restaurante La Consistorial, Mieres) y Ana María Merino Balbín (restaurante Vista Alegre, Colunga).

Fue el de Almeida un discurso de despedida, pero no de adiós porque, como incidió, va a seguir estando del lado del asociacionismo y velando por la hostelería, el sector que mamó de niño y al que ha dedicado la vida este ovetense que se interesó por lo que hacía en su momento Pepe Díaz. «Le pregunté en qué consistía ser presidente de hosteleros y me planteó que era como estar frente a un prau lleno de gatos y que entre todos había que decidir si ir a la izquierda o a la derecha». Dicho y hecho, en 2002 empezó su camino y en 2006 ya era vicepresidente de Hostelería de Asturias.

De ahí que durante su discurso inaugural hiciera hincapié en «lo importante que es el diálogo». Aprovechó la ocasión, en la que había dirigentes regionales y de varios ayuntamientos, para pedirles más consenso con lo que poder «construir una región de oportunidades más justa y poder seguir diciendo que Asturias es el mejor sitio para vivir». Puso Almeida a los hosteleros como ejemplo de que en equipo, se consiguen más cosas y mucho más rápido. «Somos inconformistas, dialogantes, leales y rigurosos», definió al sector, y recordó cómo Otea es una asociación «que lucha y defiende los intereses de los hosteleros, pero mirando siempre para Asturias».

provechó para romper una lanza en favor de un sector que crea riqueza y trae turistas porque esta tierra «siempre ha sido industrial y queremos que siga siéndolo, pero no olvidemos que nosotros también somos empresas y creamos riqueza y empleo». Pidió Almeida no confundir humildad con importancia, un mensaje que compartieron tanto el presidente del Principado, Adrián Barbón, como el alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli, que toma el ejemplo de Otea porque entiende que «en la unión está la fuerza».

Es el hostelero el sector económico que representa el 11% del PIB regional y el 13% de empleos de la región. «Se trata de uno de nuestros motores económicos más importantes», señaló al respecto Barbón, que celebró la fórmula que ha encontrado Asturias de cara a un turismo creciente. Destacó que sean visitantes que vienen más allá de la temporada alta y que se repartan por todo el territorio, que «miramos a un turismo sostenible, no de aluviones» y pidió que «nos lo tenemos que creer porque es nuestro gran momento».

Medalla de oro

El acto de entrega de los Premios Otea 2025 que además celebraba el décimo aniversario de la unidad del sector en Asturias acabó con sorpresa. Tras la entrega de todos los galardones y diplomas, se le entregó la Medalla de Oro de la patronal a José Luis Álvarez Almeida. Que se despidió emocionado y dando las gracias a todos de los que aprendió y con quienes ha hecho camino. Los presentes despidieron a una persona «dialogante, siempre dispuesta, que trabajó para dignificar un sector muy estigmatizado» y que «ha dejado el listón muy alto».

«Deberíamos tener sidra en todos los restaurantes» El Grupo El Gaitero cumple 135 años este 2025 y coincidiendo con una fecha tan redonda Otea le premia como Embajador del Sector Turístico Asturiano, un galardón que recogió su directora comercial y de marketing, María Cardín. Extendió el reconocimiento no solo a los miembros de la familia que lleva cinco generaciones elaborando la sidra más famosa del mundo entero, también a «todos los que han puesto su talento en cada botella y a los consumidores que siguen celebrando con nosotros». Se cumple un año de la declaración de la cultura sidrera como Patrimonio Inmaterial de la Unesco, y Cardín aprovechó para recordar «que esta distinción no debería ser una meta», sino un motivo más para seguir trabajando. Pidió que «todos los restaurantes tengan sidra», sea natural o de cualquier otro tipo porque, como ahondó, «tenemos muchas opciones y muy buenas». Habló a nivel sector cuando enumeró la de escanciar, pero también la espumosa y hasta las referencias sin alcohol, «que nos decían que no iban a funcionar aquí, pero sí lo hacen». El actor y cómico Joaquín Pajarón recogió el título de Embajador de la Asturianía aplaudiendo a los bares «que tantos buenos momentos nos dan» y recordando que entre las cuestiones que diferencian a Asturias también está el peaje del Huerna. Humor de la 'tierrina' que no falte.