Alquileres vacacionales: cómo tributar desde el punto de vista del propietario

El alquiler vacacional está de moda. Cada vez son más las personas que optan por alquilar su segunda residencia en estos meses para obtener unos ingresos extras e incluso quienes ponen su vivienda habitual en régimen de arrendamiento mientras pasan la época estival en otro destino

. Como siempre, a la hora de planificar este tipo de acciones no conviene olvidar la parte fiscal.

Desde TELENTI ASESORES queremos hacer mención a las principales consideraciones a tener en cuenta a la hora de alquilar una vivienda de nuestra propiedad con dicha finalidad y su tributación.

-¿Puedo arrendar mi casa como un alquiler turístico?

Los cambios en la Ley de Arrendamientos Urbanos de 2013 y la llamada ley de alquileres vacacionales dejan en manos de las comunidades autónomas la regulación de los pisos turísticos. A priori, cada región tiene potestad para establecer las condiciones en las que se podrán ofrecer este tipo de viviendas vacacionales. A esto se suman los ayuntamientos, que también tienen capacidad de incidir en el ordenamiento de las viviendas de la ciudad. Estos cambios normativos hacen que sea importante revisar las condiciones de tu ciudad antes de lanzarse a alquilar un piso con fines turísticos.

-¿Hay que pagar IVA por el arrendamiento vacacional?

La realidad es que el IVA en los alquileres se aplica sólo en determinados casos. En el de la vivienda de uso turístico dependerá del modo en el que se alquile el piso. Existen tres fórmulas para poner en alquiler un piso como vivienda vacacional:

•Alquilar con una empresa gestora: Básicamente consiste en ceder el piso a una empresa que es la que efectivamente se encarga de gestionar el alquiler de la casa en vacaciones y durante el resto del año para sacar el máximo rendimiento. En este caso se deberá repercutir el 21% de IVA

•Alquilar directamente el piso turístico: el propietario corre con todo lo relacionado con el piso, y no deberá repercutir IVA salvo que se presten servicios adicionales como el de comida, lavandería, etc.

•Alquilar a través de Airbnb y otras plataformas: Esta es la alternativa más extendida hoy en día. El motivo es que gracias a ellas resulta muy fácil conectar al propietario y el turista, tanto de vacaciones como durante el resto del año. Las propias plataformas informan que como propietario, tendrá que sumar el 21% de IVA a la factura del intermediario. En caso de ofrecer servicios propios de la industria hotelera se sumará un 10% de IVA por los mismos, pero no por el alojamiento. Recordar que Hacienda tiene su foco puesto en este tipo de alquileres como antes lo tuvo en las plataformas de venta de elementos de segunda mano, solicitando información sobre NIF de los inquilinos, días empleados en cada alquiler, etc...

-Alquiler turístico de la segunda vivienda con uso compartido

Lo primero que debe saber es que en este caso el alquiler no tiene la consideración de alquiler para vivienda habitual. Esto impide disfrutar de ciertas reducciones y beneficios al contabilizar los ingresos.

Para consignar el alquiler de la segunda casa de vacaciones en el IRPF se utilizaría la figura del arrendamiento para uso distinto del de vivienda al incluir los ingresos en la declaración de la renta. Pero antes de eso debemos diferenciar entre los periodos en los que la casa está alquilada y los que no a efectos del IRPF. El motivo es que pagaremos impuestos de forma diferente durante esos tramos.

-Incluir los Ingresos por el alquiler a turistas

Debido que el inmueble no se destinará al alquiler de vivienda habitual, habrá que incluir estos ingresos en la declaración de la renta como rendimientos del capital inmobiliario. Para determinar la ganancia final se podrán deducir todos los costes asociados al alquiler de la vivienda como el IBI, seguro de hogar, tasa de basuras o gastos de comunidad, entre otros. A estos podrá sumar el coste de la agencia de colocación del piso o el dinero que te hayas gastado en publicitar la casa en portales inmobiliarios.

Eso sí, los costes del alquiler sólo se podrán deducir de forma proporcional al tiempo que hemos tenido la casa alquilada. Conviene precisar también que al no tratarse de alquiler para vivienda habitual no se podrán aplicar las reducciones del 60% sobre la ganancia que sí sirven para el resto de arrendatarios.

Al hacer su declaración de la renta restará los gastos a los ingresos y pagará impuestos por la diferencia. Este dinero se sumará a tu base imponible general para tributar a los tipos generales de la renta.

-¿Cómo imputar la vivienda el periodo que no esté alquilada?

Si está pensando que durante ese tiempo no recibe ingresos, es verdad, pero esto no quiere decir que no deba tributar por la vivienda en el IRPF. Hacienda entiende que por el mero hecho de tener un piso vacío tiene la posibilidad de lograr unos ingresos. Es lo que se conoce como una imputación de renta, que será del 1% sobre el valor catastral o del 2% si este no está revisado, por el periodo que no estuvo alquilada la vivienda.

Los rendimientos derivados del arrendamiento de apartamentos turísticos tendrán, con carácter general, la consideración de rendimientos del capital inmobiliario, siempre y cuando el alquiler se limite a la mera puesta a disposición de un inmueble durante un periodo de tiempo, sin que vaya acompañado de la prestación de servicios propios de la industria hotelera.

-¿Es fácil que Hacienda detecte que estoy alquilando mi casa para uso turístico?

Quienes opten por mantener su alquiler vacacional en la sombra deben tener claros los riesgos a los que se exponen. Hacienda ha anunciado que uno de sus focos será la economía sumergida y que para ello va a comenzar a rastrear en la red los rastros de las actividades no declaradas. Las páginas web de compra y venta de productos y los portales donde se publicitan viviendas de uso vacacional serán, lógicamente, dos de sus objetivos. El problema en este punto es que sin promoción, sin publicidad de la vivienda, no hay alquiler posible.

Es por ello que la Agencia Tributaria solicitará a páginas como ser Airbnb, Wimdu, HomeAway, Niumba, Hometogo o Rentalia que den información sobre quienes alquilan en sus plataformas.

-Si Hacienda descubre un alquiler vacacional no declarado...

En cualquier caso, si Hacienda detecta que ha alquilado su vivienda y no la ha declarado le sancionará y además le obligará a presentar una declaración complementaria de IRPF incluyendo estos ingresos junto con un recargo dependiendo del tiempo que haya pasado. En esta línea también podría incluso obligarle a declarar el IVA que en su momento no ingresó en la Hacienda Pública, es por ello que desde TELENTI ASESORES aconsejamos la correcta declaración de este tipo de ingresos toda vez que una regularización de impuestos no declarados por parte de la AEAT puede encarecer de forma considerable la factura fiscal y perjudicar la rentabilidad del alquiler del inmueble.