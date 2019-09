Alumnas del máster de Género con beca urgen el pago íntegro de la matrícula El ministerio solo les abonó el 40% al tomar como referencia las tasas de la Universidad de Granada, coordinadora de los estudios L. MAYORDOMO GIJÓN. Jueves, 12 septiembre 2019, 00:50

Un grupo de alumnas que este año inician en la Universidad de Oviedo el segundo curso del Máster Erasmus Mundus GEMMA de Estudios de Género y de las Mujeres en Europa aseguran ser víctimas de una «injusticia» en la percepción de las becas que concede el Ministerio de Educación y Ciencia (MEC). Por su nivel de renta, dichas alumnas tienen derecho a una ayuda que, en teoría, debería cubrir íntegramente el precio de la matrícula. En su caso, 2.100 euros. Pero, en la práctica, solo percibieron el 40% de esa cantidad: 822 euros.

La razón es que, aunque los estudios los imparte la Universidad de Oviedo, el centro que coordina el máster es la Universidad de Granada. Así que, el año pasado, cuando pidieron la beca del MEC ni una ni otra institución «podía decirnos con certeza qué universidad poner en el formulario de solicitud. Finalmente, se nos comunicó que la Universidad de Granada». Fue lo que hicieron. Y lo que se encontraron es que, como en Andalucía las tasas universitarias son de las más bajas del país, el MEC les abonó lo que cuesta allí la matrícula del máster: 822 euros, «cuando debería haber cubierto el importe completo». Lo explica Joanna María Walkowicz, una de las ocho afectadas de la Universidad de Oviedo y una de las cinco que, el pasado mes de julio, remitió sendos escritos a las dos universidades, sus respectivos defensores del universitario y el Ministerio de Educación trasladándoles su queja. Solo la defensora de la Universidad de Oviedo les dio respuesta. Pero siguen esperando una solución.

Porque ellas tuvieron que abonar el curso pasado los 1.278 euros restantes de la matrícula. Y temen que, este año, se vuelvan a ver en idéntica situación. «La Universidad de Oviedo nos comunicó que estaba en vías de solución para que nos devolvieran este importe. Sin embargo, dicha solución aún no ha llegado», anota Walkowicz. La universidad asturiana «está intentando parchear esta situación concediendo becas a las afectadas, pero esa no es la solución porque no se les va a abonar el importe completo y además son incompatibles con la ya recibida», asegura.